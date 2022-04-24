https://ria.ru/20220424/gorlovka-1785141408.html

Украинские войска трижды обстреляли Горловку

Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.04.2022

Украинские войска трижды обстреляли Горловку

Украинские силовики трижды обстреляли Горловку за 35 минут, следует из сообщений в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T07:42

2022-04-24T07:42

2022-04-24T09:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Украинские силовики трижды обстреляли Горловку за 35 минут, следует из сообщений в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Первый обстрел зафиксировали в 06:45 по местному времени. Огонь велся со стороны Майорска по Никитовскому району Горловки. Всего ВСУ выпустили десять мин калибра 120 миллиметров.Второй обстрел последовал в 07:05 со стороны Дзержинска — три снаряда калибра 122 миллиметра; третий — 15 минут спустя, по поселку шахты имени Ленина выпустили пять 122-миллиметровых снарядов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Чаще всего обстрелам подвергаются Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и 6/7.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785119643.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина