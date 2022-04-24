07:42 24.04.2022 (обновлено: 09:40 24.04.2022)
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска трижды обстреляли Горловку в ДНР
Горловка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Украинские силовики трижды обстреляли Горловку за 35 минут, следует из сообщений в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Первый обстрел зафиксировали в 06:45 по местному времени. Огонь велся со стороны Майорска по Никитовскому району Горловки. Всего ВСУ выпустили десять мин калибра 120 миллиметров.
Второй обстрел последовал в 07:05 со стороны Дзержинска — три снаряда калибра 122 миллиметра; третий — 15 минут спустя, по поселку шахты имени Ленина выпустили пять 122-миллиметровых снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Чаще всего обстрелам подвергаются Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и 6/7.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.