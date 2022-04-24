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Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/gorlovka-1785141408.html
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.04.2022
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские силовики трижды обстреляли Горловку за 35 минут, следует из сообщений в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T07:42
2022-04-24T09:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Украинские силовики трижды обстреляли Горловку за 35 минут, следует из сообщений в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Первый обстрел зафиксировали в 06:45 по местному времени. Огонь велся со стороны Майорска по Никитовскому району Горловки. Всего ВСУ выпустили десять мин калибра 120 миллиметров.Второй обстрел последовал в 07:05 со стороны Дзержинска — три снаряда калибра 122 миллиметра; третий — 15 минут спустя, по поселку шахты имени Ленина выпустили пять 122-миллиметровых снарядов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Чаще всего обстрелам подвергаются Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и 6/7.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785119643.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
07:42 24.04.2022 (обновлено: 09:40 24.04.2022)
 
Украинские войска трижды обстреляли Горловку

Украинские войска трижды обстреляли Горловку в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорловка
Горловка - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Украинские силовики трижды обстреляли Горловку за 35 минут, следует из сообщений в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Первый обстрел зафиксировали в 06:45 по местному времени. Огонь велся со стороны Майорска по Никитовскому району Горловки. Всего ВСУ выпустили десять мин калибра 120 миллиметров.
Второй обстрел последовал в 07:05 со стороны Дзержинска — три снаряда калибра 122 миллиметра; третий — 15 минут спустя, по поселку шахты имени Ленина выпустили пять 122-миллиметровых снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Чаще всего обстрелам подвергаются Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и 6/7.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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