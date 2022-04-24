https://ria.ru/20220424/germaniya-1785206355.html

В ФРГ ожидают банкротства в транспортно-логистической отрасли из-за Украины

В ФРГ ожидают банкротства в транспортно-логистической отрасли из-за Украины - РИА Новости, 24.04.2022

В ФРГ ожидают банкротства в транспортно-логистической отрасли из-за Украины

Транспортно-логистическая отрасль Германии ожидает дефицит водителей грузовиков и возможной волны банкротств на фоне событий на Украине, заявил медиакомпании... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T20:02

2022-04-24T20:02

2022-04-24T20:02

экономика

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg

БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Транспортно-логистическая отрасль Германии ожидает дефицит водителей грузовиков и возможной волны банкротств на фоне событий на Украине, заявил медиакомпании RND спикер правления Федерального союза грузового транспорта и логистики Дирк Энгельхардт."В силу общеевропейского масштабного дефицита водителей грузовых автомобилей их нельзя заменить в краткосрочной перспективе", - пояснил Энгельхардт.Это сказывает на скорости восполнения товаров в магазинах, что приводит к их временному отсутствию на полках. Другим отягчающим фактором являются высокие цены, в том числе на дизель. Они при этом растут еще с прошлого года, что усиливает давление на фирмы. "Многие транспортные компании достигли границ своих финансовых возможностей. Из-за огромного оттока ликвидности просто грозит волна банкротств в немецкой транспортно-логистической отрасли. Тогда снабжение населения и экономики окажется в серьезной опасности", - добавил Энгельхардт.

https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, германия, украина