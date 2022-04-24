https://ria.ru/20220424/germaniya-1785206355.html
В ФРГ ожидают банкротства в транспортно-логистической отрасли из-за Украины
В ФРГ ожидают банкротства в транспортно-логистической отрасли из-за Украины - РИА Новости, 24.04.2022
В ФРГ ожидают банкротства в транспортно-логистической отрасли из-за Украины
Транспортно-логистическая отрасль Германии ожидает дефицит водителей грузовиков и возможной волны банкротств на фоне событий на Украине, заявил медиакомпании... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T20:02
2022-04-24T20:02
2022-04-24T20:02
экономика
германия
украина
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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Транспортно-логистическая отрасль Германии ожидает дефицит водителей грузовиков и возможной волны банкротств на фоне событий на Украине, заявил медиакомпании RND спикер правления Федерального союза грузового транспорта и логистики Дирк Энгельхардт."В силу общеевропейского масштабного дефицита водителей грузовых автомобилей их нельзя заменить в краткосрочной перспективе", - пояснил Энгельхардт.Это сказывает на скорости восполнения товаров в магазинах, что приводит к их временному отсутствию на полках. Другим отягчающим фактором являются высокие цены, в том числе на дизель. Они при этом растут еще с прошлого года, что усиливает давление на фирмы. "Многие транспортные компании достигли границ своих финансовых возможностей. Из-за огромного оттока ликвидности просто грозит волна банкротств в немецкой транспортно-логистической отрасли. Тогда снабжение населения и экономики окажется в серьезной опасности", - добавил Энгельхардт.
https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, украина
В ФРГ ожидают банкротства в транспортно-логистической отрасли из-за Украины
В ФРГ ожидают банкротства в транспортно-логистической отрасли на фоне событий на Украине
БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Транспортно-логистическая отрасль Германии ожидает дефицит водителей грузовиков и возможной волны банкротств на фоне событий на Украине, заявил медиакомпании RND спикер правления Федерального союза грузового транспорта и логистики Дирк Энгельхардт.
По его словам, события на Украине
ухудшают и без того имеющийся дефицит водителей грузового транспорта. В 2021 году доля водителей из Украины в Германии
составляла 7%, они, как правило, работали на маршрутах из Германии в Польшу
и Литву
. Сейчас дефицит составляет 60-70 тысяч водителей.
"В силу общеевропейского масштабного дефицита водителей грузовых автомобилей их нельзя заменить в краткосрочной перспективе", - пояснил Энгельхардт.
Это сказывает на скорости восполнения товаров в магазинах, что приводит к их временному отсутствию на полках. Другим отягчающим фактором являются высокие цены, в том числе на дизель. Они при этом растут еще с прошлого года, что усиливает давление на фирмы. "Многие транспортные компании достигли границ своих финансовых возможностей. Из-за огромного оттока ликвидности просто грозит волна банкротств в немецкой транспортно-логистической отрасли. Тогда снабжение населения и экономики окажется в серьезной опасности", - добавил Энгельхардт.