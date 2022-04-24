https://ria.ru/20220424/germaniya-1785139612.html

Пушков заявил о решении Германии свернуть отношения с Россией

Пушков заявил о решении Германии свернуть отношения с Россией - РИА Новости, 24.04.2022

Пушков заявил о решении Германии свернуть отношения с Россией

Германия выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с Россией, такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T06:14

2022-04-24T06:14

2022-04-24T07:00

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анналена бербок

олаф шольц

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Германия выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с Россией, такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков."Курс на сворачивание отношений с Россией - курс не временный, а стратегический для Германии", - написал он в своем Telegram-канале. По словам сенатора, поддержание минимального диалога с Москвой, как и продолжающиеся закупки энергоносителей из России, не противоречат этому "стратегическому разрыву"."Такова новая реальность. Из нее и следует исходить", - выразил мнение Пушков.Поставки вооружения Киеву и импорт энергоносителейВ конце февраля Берлин одобрил поставки оружия Украине, Киев уже получил почти 2500 зенитных ракет, 900 противотанковых гранатометов с тремя тысячами гранат. Кроме того, Германия передала Украине 100 тысяч ручных гранат, две тысячи мин и более 16 миллионов патронов различного калибра. Также правительство ФРГ выдало разрешения Нидерландам и Эстонии поставить Украине устаревшие вооружения немецкого производства. Как заявляла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, Киев получил от Германии "большое количество" вооружений, эти поставки были сделаны негласно. Канцлер Олаф Шольц на этой неделе заявил, что возможности поставок вооружения Киеву из запасов немецкой армии практически исчерпаны, Берлин работает с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету 2024 года Германия будет "в значительной степени" независима от российского газа, зависимость от угля и нефти из России будет существенно снижена уже к лету текущего года. В свою очередь, Бербок утверждала, что страны Европы должны выстраивать безопасность не "с Россией, а от России".Специальная операция на УкраинеРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.Российские власти неоднократно выступали с критикой в адрес США и ЕС из-за поставок вооружений на Украину, мотивируя это тем, что таким образом Запад принимает непосредственное участие в конфликте.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для их стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785100832.html

https://ria.ru/20220421/tanki-1784715213.html

https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785098776.html

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в мире, россия, алексей пушков, германия, евросоюз, украина, анналена бербок, олаф шольц, роберт хабек