https://ria.ru/20220424/gepatit-1785161343.html
Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий
Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий - РИА Новости, 24.04.2022
Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий
Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который был выявлен у детей в 12 странах мира, в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:31
2022-04-24T12:31
2022-04-24T14:10
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который был выявлен у детей в 12 странах мира, в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза крайне низкий", — говорится в сообщении.Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, отметили в пресс-службе.Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира.
https://ria.ru/20220423/gepatit-1785125374.html
https://ria.ru/20220415/gepatit-1783760298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
12:31 24.04.2022 (обновлено: 14:10 24.04.2022)
Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий
Роспотребнадзор заявил, что в России не было случаев гепатита неизвестного происхождения
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который был выявлен у детей в 12 странах мира, в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза крайне низкий", — говорится в сообщении.
Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, отметили в пресс-службе.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира.