https://ria.ru/20220424/gepatit-1785161343.html

Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий

Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий - РИА Новости, 24.04.2022

Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий

Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который был выявлен у детей в 12 странах мира, в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T12:31

2022-04-24T12:31

2022-04-24T14:10

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который был выявлен у детей в 12 странах мира, в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза крайне низкий", — говорится в сообщении.Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, отметили в пресс-службе.Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира.

https://ria.ru/20220423/gepatit-1785125374.html

https://ria.ru/20220415/gepatit-1783760298.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)