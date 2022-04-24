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Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий - РИА Новости, 24.04.2022
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Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий
Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий - РИА Новости, 24.04.2022
Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий
Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который был выявлен у детей в 12 странах мира, в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:31
2022-04-24T14:10
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который был выявлен у детей в 12 странах мира, в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза крайне низкий", — говорится в сообщении.Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, отметили в пресс-службе.Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира.
https://ria.ru/20220423/gepatit-1785125374.html
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
12:31 24.04.2022 (обновлено: 14:10 24.04.2022)
 
Роспотребнадзор: риск завоза неизвестного гепатита в Россию крайне низкий

Роспотребнадзор заявил, что в России не было случаев гепатита неизвестного происхождения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который был выявлен у детей в 12 странах мира, в России нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза крайне низкий", — говорится в сообщении.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 22:48
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Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, отметили в пресс-службе.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира.
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 16:35
Эксперт прокомментировал сообщения о вспышке гепатита у детей в Европе
 
РоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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