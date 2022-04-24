https://ria.ru/20220424/genotsid-1785155590.html

Зачем Байден обвинил Россию в "геноциде украинцев"

В США рассказали, что означают слова Байдена о "геноциде" на Украине - РИА Новости, 24.04.2022

Зачем Байден обвинил Россию в "геноциде украинцев"

Попытки Джо Байдена обвинить Россию в "геноциде украинцев" опасны и лицемерны, считает обозреватель газеты The New York Times Росс Даутхат. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:22

2022-04-24T11:22

2022-04-24T11:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

джо байден

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сша

украина

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Попытки Джо Байдена обвинить Россию в "геноциде украинцев" опасны и лицемерны, считает обозреватель газеты The New York Times Росс Даутхат.По словам автора, США используют этот термин, когда им удобно. Журналист привел в пример межэтнические конфликты в разных уголках мира, где массовые убийства и зверства продолжались в течение многих лет без особого внимания Вашингтона.В то же время Соединенные Штаты напрямую способствовали смене режимов в Ираке и Ливии, хотя международное сообщество сочло эти шаги неразумными и катастрофическими.На прошлой неделе Джо Байден назвал действия российских войск в рамках спецоперации на Украине "геноцидом". Как пояснили в Белом доме, так американский лидер описал свое видение ситуации на местах и выразил мнение, что Владимир Путин "пытается стереть саму идею быть украинцем". Позднее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что американская разведка не может подтвердить достоверность слов президента США.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми такие попытки "извратить ситуацию", особенно со стороны США, которые известны своими "деяниями" в новой и новейшей истории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает идет. Главной же задачей в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784918586.html

https://ria.ru/20220416/bayden-1783868384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, джо байден, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, украина, ирак, ливия, мьянма