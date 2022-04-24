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Пашинян: признание геноцида армян должно остановить новые преступления - РИА Новости, 24.04.2022
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Пашинян: признание геноцида армян должно остановить новые преступления
Пашинян: признание геноцида армян должно остановить новые преступления - РИА Новости, 24.04.2022
Пашинян: признание геноцида армян должно остановить новые преступления
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по слушаю Дня памяти жертв геноцида армян заявил, что международное признание геноцида будет служить для... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T08:55
2022-04-24T10:22
в мире
армения
турция
международное признание факта геноцида армян в османской империи в 1915 году
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ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по слушаю Дня памяти жертв геноцида армян заявил, что международное признание геноцида будет служить для разрядки региона, а не региональной напряженности.По его мнению, отрицание и искажение исторических фактов, геноцидов и преступлений, непризнание правды, попустительство международного сообщества порождает новые злодеяния и преступления."Цивилизованному миру, международному сообществу предстоит многое сделать в этом направлении, чтобы вне зависимости от политических интересов не допускать отныне подобных преступлений, ставя на первое место ценность человеческой жизни, независимо от его национальности. Именно признание и осуждение геноцида должно остановить новые преступления", - говорится в обращении главы правительства.Он считает также, что "у армянского народа должно быть все больше и больше возможностей и рычагов управления своей судьбой… армянский народ должен суметь перевести свою судьбу из сферы чужих решений в сферу собственных решений"."Самым эффективным выражением такой ситуации является независимая государственность с максимально состоявшимися его институтами, способностью и механизмами принятия решений. Это осознание привело нас к повестке дня открытия эры мирного развития для нашего народа и региона, так как самым действенным инструментом обеспечения собственной безопасности являются состоявшаяся государственность и мир", - заявил Пашинян."Именно поэтому мы ведем переговоры, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Надеемся, что стремления турецкой стороны искренни и нам удастся продвинуться в этом направлении", - добавил он.Международное признание геноцида армян направлено на укрепление гарантий безопасности в регионе, говорится в заявлении МИД Армении в связи с Днем памяти жертв геноцида армян. "Важно также отметить, что международное признание Геноцида армян направлено на укрепление системы гарантий безопасности в нашем регионе, в том числе сдерживание посягательств на совершение новых этнических чисток, а также недопущение повторения подобных преступлений против человечности в любой другой части мира", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.В МИД констатировали, что спустя век после геноцида армян "международное сообщество демонстрирует имеющую ключевое значение солидарность в деле международного признания и осуждения геноцида", проявлением которой является признание геноцида армян на государственном уровне почти тремя десятками стран, а также принятие соответствующих деклараций и резолюций рядом международных организаций и международных структур.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что события стали основой для определения международной конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказания за него". Как заявили в МИД Армении, "республика Армения решительно борется за восстановление справедливости и прав жертв, внося свой весомый вклад в международные усилия по предотвращению преступлений против человечества".В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
https://ria.ru/20220423/pamyat-1785122229.html
https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html
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в мире, армения, турция, международное признание факта геноцида армян в османской империи в 1915 году
08:55 24.04.2022 (обновлено: 10:22 24.04.2022)
 
Пашинян: признание геноцида армян должно остановить новые преступления

Пашинян: признание геноцида армян будет служить для разрядки напряженности в регионе

© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на торжественной церемонии возложения венков к мемориалу жертв геноцида армян "Цицернакаберд" в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на торжественной церемонии возложения венков к мемориалу жертв геноцида армян Цицернакаберд в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по слушаю Дня памяти жертв геноцида армян заявил, что международное признание геноцида будет служить для разрядки региона, а не региональной напряженности.
"Повестка международного признания геноцида армян должна служить укреплению гарантий безопасности Армении. Эта повестка будет служить правительству не для усиления региональной напряженности, а, наоборот, для разрядки региона", - говорится в обращении, размещенном на сайте правительства.
По его мнению, отрицание и искажение исторических фактов, геноцидов и преступлений, непризнание правды, попустительство международного сообщества порождает новые злодеяния и преступления.
"Цивилизованному миру, международному сообществу предстоит многое сделать в этом направлении, чтобы вне зависимости от политических интересов не допускать отныне подобных преступлений, ставя на первое место ценность человеческой жизни, независимо от его национальности. Именно признание и осуждение геноцида должно остановить новые преступления", - говорится в обращении главы правительства.
Он считает также, что "у армянского народа должно быть все больше и больше возможностей и рычагов управления своей судьбой… армянский народ должен суметь перевести свою судьбу из сферы чужих решений в сферу собственных решений".
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"Самым эффективным выражением такой ситуации является независимая государственность с максимально состоявшимися его институтами, способностью и механизмами принятия решений. Это осознание привело нас к повестке дня открытия эры мирного развития для нашего народа и региона, так как самым действенным инструментом обеспечения собственной безопасности являются состоявшаяся государственность и мир", - заявил Пашинян.
"Именно поэтому мы ведем переговоры, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Надеемся, что стремления турецкой стороны искренни и нам удастся продвинуться в этом направлении", - добавил он.
Международное признание геноцида армян направлено на укрепление гарантий безопасности в регионе, говорится в заявлении МИД Армении в связи с Днем памяти жертв геноцида армян. "Важно также отметить, что международное признание Геноцида армян направлено на укрепление системы гарантий безопасности в нашем регионе, в том числе сдерживание посягательств на совершение новых этнических чисток, а также недопущение повторения подобных преступлений против человечности в любой другой части мира", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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В МИД констатировали, что спустя век после геноцида армян "международное сообщество демонстрирует имеющую ключевое значение солидарность в деле международного признания и осуждения геноцида", проявлением которой является признание геноцида армян на государственном уровне почти тремя десятками стран, а также принятие соответствующих деклараций и резолюций рядом международных организаций и международных структур.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что события стали основой для определения международной конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказания за него". Как заявили в МИД Армении, "республика Армения решительно борется за восстановление справедливости и прав жертв, внося свой весомый вклад в международные усилия по предотвращению преступлений против человечества".
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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В миреАрменияТурцияМеждународное признание факта геноцида армян в Османской империи в 1915 году
 
 
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