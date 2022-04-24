https://ria.ru/20220424/genotsid-1785145027.html

Пашинян: признание геноцида армян должно остановить новые преступления

Пашинян: признание геноцида армян должно остановить новые преступления - РИА Новости, 24.04.2022

Пашинян: признание геноцида армян должно остановить новые преступления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по слушаю Дня памяти жертв геноцида армян заявил, что международное признание геноцида будет служить для... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T08:55

2022-04-24T08:55

2022-04-24T10:22

в мире

армения

турция

международное признание факта геноцида армян в османской империи в 1915 году

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ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по слушаю Дня памяти жертв геноцида армян заявил, что международное признание геноцида будет служить для разрядки региона, а не региональной напряженности.По его мнению, отрицание и искажение исторических фактов, геноцидов и преступлений, непризнание правды, попустительство международного сообщества порождает новые злодеяния и преступления."Цивилизованному миру, международному сообществу предстоит многое сделать в этом направлении, чтобы вне зависимости от политических интересов не допускать отныне подобных преступлений, ставя на первое место ценность человеческой жизни, независимо от его национальности. Именно признание и осуждение геноцида должно остановить новые преступления", - говорится в обращении главы правительства.Он считает также, что "у армянского народа должно быть все больше и больше возможностей и рычагов управления своей судьбой… армянский народ должен суметь перевести свою судьбу из сферы чужих решений в сферу собственных решений"."Самым эффективным выражением такой ситуации является независимая государственность с максимально состоявшимися его институтами, способностью и механизмами принятия решений. Это осознание привело нас к повестке дня открытия эры мирного развития для нашего народа и региона, так как самым действенным инструментом обеспечения собственной безопасности являются состоявшаяся государственность и мир", - заявил Пашинян."Именно поэтому мы ведем переговоры, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Надеемся, что стремления турецкой стороны искренни и нам удастся продвинуться в этом направлении", - добавил он.Международное признание геноцида армян направлено на укрепление гарантий безопасности в регионе, говорится в заявлении МИД Армении в связи с Днем памяти жертв геноцида армян. "Важно также отметить, что международное признание Геноцида армян направлено на укрепление системы гарантий безопасности в нашем регионе, в том числе сдерживание посягательств на совершение новых этнических чисток, а также недопущение повторения подобных преступлений против человечности в любой другой части мира", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.В МИД констатировали, что спустя век после геноцида армян "международное сообщество демонстрирует имеющую ключевое значение солидарность в деле международного признания и осуждения геноцида", проявлением которой является признание геноцида армян на государственном уровне почти тремя десятками стран, а также принятие соответствующих деклараций и резолюций рядом международных организаций и международных структур.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что события стали основой для определения международной конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказания за него". Как заявили в МИД Армении, "республика Армения решительно борется за восстановление справедливости и прав жертв, внося свой весомый вклад в международные усилия по предотвращению преступлений против человечества".В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20220423/pamyat-1785122229.html

https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html

https://ria.ru/20210426/genotsid-1729856605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, турция, международное признание факта геноцида армян в османской империи в 1915 году