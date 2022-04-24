https://ria.ru/20220424/gaz-1785226411.html

Запасов газа крупнейшего оператора Чехии хватит на три недели

Запасов газа крупнейшего оператора Чехии хватит на три недели - РИА Новости, 24.04.2022

Запасов газа крупнейшего оператора Чехии хватит на три недели

Подземные хранилища крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ заполнены на 28%, что составляет около 700 миллионов кубометров, данного объема... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T23:51

2022-04-24T23:51

2022-04-24T23:51

экономика

чехия

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ПРАГА, 24 апр – РИА Новости. Подземные хранилища крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ заполнены на 28%, что составляет около 700 миллионов кубометров, данного объема газа в летний период хватает примерно на 3 недели, сообщило в воскресенье сетевое издание Novinky со ссылкой на пресс-службу фирмы.По данным издания, материнская компания RWE Gas Storage CZ, немецкая фирма RWE, предполагает в этом году продать все 6 хранилищ своей чешской "дочки", ориентировочно за 500 миллионов евро.Еще одним оператором газохранилищ в Чехии является фирма MND Gas Storage, которой принадлежат два подземных хранилища. Данных о своей готовности к новому сезону фирма еще не сообщала.

https://ria.ru/20220423/gaz-1785035705.html

чехия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, чехия