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Запасов газа крупнейшего оператора Чехии хватит на три недели - РИА Новости, 24.04.2022
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Запасов газа крупнейшего оператора Чехии хватит на три недели
Запасов газа крупнейшего оператора Чехии хватит на три недели - РИА Новости, 24.04.2022
Запасов газа крупнейшего оператора Чехии хватит на три недели
Подземные хранилища крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ заполнены на 28%, что составляет около 700 миллионов кубометров, данного объема... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T23:51
2022-04-24T23:51
экономика
чехия
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ПРАГА, 24 апр – РИА Новости. Подземные хранилища крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ заполнены на 28%, что составляет около 700 миллионов кубометров, данного объема газа в летний период хватает примерно на 3 недели, сообщило в воскресенье сетевое издание Novinky со ссылкой на пресс-службу фирмы.По данным издания, материнская компания RWE Gas Storage CZ, немецкая фирма RWE, предполагает в этом году продать все 6 хранилищ своей чешской "дочки", ориентировочно за 500 миллионов евро.Еще одним оператором газохранилищ в Чехии является фирма MND Gas Storage, которой принадлежат два подземных хранилища. Данных о своей готовности к новому сезону фирма еще не сообщала.
https://ria.ru/20220423/gaz-1785035705.html
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экономика, чехия
23:51 24.04.2022
 
Запасов газа крупнейшего оператора Чехии хватит на три недели

Подземные хранилища крупного газового оператора Чехии RWE Gas Storage CZ заполнены на 28%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
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ПРАГА, 24 апр – РИА Новости. Подземные хранилища крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ заполнены на 28%, что составляет около 700 миллионов кубометров, данного объема газа в летний период хватает примерно на 3 недели, сообщило в воскресенье сетевое издание Novinky со ссылкой на пресс-службу фирмы.
"В этом году заполнение своих шести газохранилищ на новый сезон фирма начала раньше обычного, с 1 апреля. Сейчас хранилища заполнены на 28%, это около 700 миллионов кубометров газа. Такого объема топлива хватает в летний период обычно на 3 недели. В целом хранилища фирмы рассчитаны на 2,7 миллиарда кубометров газа, такого объема хватает на 2 месяца потребления в зимний период", - говорится в сообщении.
По данным издания, материнская компания RWE Gas Storage CZ, немецкая фирма RWE, предполагает в этом году продать все 6 хранилищ своей чешской "дочки", ориентировочно за 500 миллионов евро.
Еще одним оператором газохранилищ в Чехии является фирма MND Gas Storage, которой принадлежат два подземных хранилища. Данных о своей готовности к новому сезону фирма еще не сообщала.
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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