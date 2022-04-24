https://ria.ru/20220424/gaz-1785173463.html
В ЕК предупредили о последствиях введения эмбарго на газ из России
В ЕК предупредили о последствиях введения эмбарго на газ из России - РИА Новости, 24.04.2022
В ЕК предупредили о последствиях введения эмбарго на газ из России
Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T14:44
2022-04-24T14:44
2022-04-24T14:50
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ЦЮРИХ, 24 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах ЕС.Юрова заявила, что Европа должна "как можно скорее" прекратить зависимость от российских энергоносителей и всерьез заняться остановкой импорта нефти и газа. "Прискорбно, что мы стали настолько зависимы от России в прошлом", - заявила политик, отметив, что в вопросе давления на РФ "можно было бы сделать еще больше".Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", сообщала ранее ЕК. Еврокомиссия к середине мая планирует представит план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20220423/germaniya-1785127339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
14:44 24.04.2022 (обновлено: 14:50 24.04.2022)
В ЕК предупредили о последствиях введения эмбарго на газ из России
Вице-президент ЕК Юрова: введение эмбарго на газ из России может привести к кризису в ЕС
ЦЮРИХ, 24 апр - РИА Новости.
Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила
, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах ЕС.
"В настоящее время мы работаем над шестым пакетом санкций. Однако, прежде чем вводить какие-либо санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры. Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое. Полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран", - сказала Юрова в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
Юрова заявила, что Европа должна "как можно скорее" прекратить зависимость от российских энергоносителей и всерьез заняться остановкой импорта нефти и газа. "Прискорбно, что мы стали настолько зависимы от России в прошлом", - заявила политик, отметив, что в вопросе давления на РФ "можно было бы сделать еще больше".
Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", сообщала ранее ЕК. Еврокомиссия к середине мая планирует представит план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.