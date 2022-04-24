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Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома"

Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома" - РИА Новости, 24.04.2022

Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома"

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье, как ожидается, останется вдвое ниже мощностей этого маршрута, забронированных... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T09:47

2022-04-24T09:47

2022-04-24T09:47

экономика

европа

украина

россия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье, как ожидается, останется вдвое ниже мощностей этого маршрута, забронированных "Газпромом" по контрактным обязательствам, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТС).Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 24 апреля составляют 52 миллиона кубометров. Это более чем в два раза ниже того объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактному максимуму.Это, однако, не говорит о нарушении транзитного договора, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.В свою очередь, газопровод "Ямал-Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остаётся невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идёт по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.Эксперты считают, что на общее снижение экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками сжиженного природного газа (СПГ).Сейчас подземные хранилища газа в Европе пополняются запасами "голубого топлива". По данным на утро 23 апреля заполненность европейских ПХГ составляет около 30,7%.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-04-24T09:47 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, украина, россия, газпром, северный поток