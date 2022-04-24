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Ле Пен заявила, что начинает подготовку к парламентским выборам во Франции - РИА Новости, 24.04.2022
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Ле Пен заявила, что начинает подготовку к парламентским выборам во Франции
Ле Пен заявила, что начинает подготовку к парламентским выборам во Франции - РИА Новости, 24.04.2022
Ле Пен заявила, что начинает подготовку к парламентским выборам во Франции
Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, проигрывающая президентские выборы во Франции, заявила, что уже начинает готовиться к... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:19
2022-04-24T22:19
в мире
эммануэль макрон
франция
марин ле пен
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, проигрывающая президентские выборы во Франции, заявила, что уже начинает готовиться к предстоящим этим летом выборам в парламент."Сегодня вечером мы начинаем важное сражение на парламентских выборах", - сказал Ле Пен, обращаясь к сторонникам. Она добавила, что готова к сотрудничеству со всеми, кто выступил против действующего главы государства во втором туре.Ранее сообщалось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов.
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в мире, эммануэль макрон, франция, марин ле пен, выборы президента франции — 2022
22:19 24.04.2022
 
Ле Пен заявила, что начинает подготовку к парламентским выборам во Франции

Марин Ле Пен заявила, что начинает подготовку к парламентским выборам во Франции

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, проигрывающая президентские выборы во Франции, заявила, что уже начинает готовиться к предстоящим этим летом выборам в парламент.
"Сегодня вечером мы начинаем важное сражение на парламентских выборах", - сказал Ле Пен, обращаясь к сторонникам. Она добавила, что готова к сотрудничеству со всеми, кто выступил против действующего главы государства во втором туре.
Ранее сообщалось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов.
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 22:04
Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью
 
В миреЭммануэль МакронФранцияМарин Ле ПенВыборы президента Франции — 2022
 
 
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