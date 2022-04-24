https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785216723.html
Ле Пен заявила, что начинает подготовку к парламентским выборам во Франции
Ле Пен заявила, что начинает подготовку к парламентским выборам во Франции - РИА Новости, 24.04.2022
Ле Пен заявила, что начинает подготовку к парламентским выборам во Франции
Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, проигрывающая президентские выборы во Франции, заявила, что уже начинает готовиться к... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:19
2022-04-24T22:19
2022-04-24T22:19
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выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, проигрывающая президентские выборы во Франции, заявила, что уже начинает готовиться к предстоящим этим летом выборам в парламент."Сегодня вечером мы начинаем важное сражение на парламентских выборах", - сказал Ле Пен, обращаясь к сторонникам. Она добавила, что готова к сотрудничеству со всеми, кто выступил против действующего главы государства во втором туре.Ранее сообщалось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов.
https://ria.ru/20220424/melanshon-1785215732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция, марин ле пен, выборы президента франции — 2022
Ле Пен заявила, что начинает подготовку к парламентским выборам во Франции
Марин Ле Пен заявила, что начинает подготовку к парламентским выборам во Франции