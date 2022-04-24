https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785212783.html

Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции

Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции - РИА Новости, 24.04.2022

Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции

Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T21:24

2022-04-24T21:24

2022-04-24T21:58

выборы президента франции — 2022

в мире

эммануэль макрон

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марин ле пен

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции.Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором, решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов."Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду", - сказала Ле Пен, обращаясь к сторонникам.Она пояснила, что миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам. Сама по себе такая массовая поддержка ее идей является победой, уверена Ле Пен.

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

выборы президента франции — 2022, в мире, эммануэль макрон, франция, марин ле пен