https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785212783.html
Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции
Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции - РИА Новости, 24.04.2022
Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции
Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T21:24
2022-04-24T21:24
2022-04-24T21:58
выборы президента франции — 2022
в мире
эммануэль макрон
франция
марин ле пен
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции.Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором, решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов."Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду", - сказала Ле Пен, обращаясь к сторонникам.Она пояснила, что миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам. Сама по себе такая массовая поддержка ее идей является победой, уверена Ле Пен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента франции — 2022, в мире, эммануэль макрон, франция, марин ле пен
21:24 24.04.2022 (обновлено: 21:58 24.04.2022)
Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции
Марин Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости.
Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала
поражение на выборах президента Франции.
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон
лидирует во втором, решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов.
"Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду", - сказала Ле Пен, обращаясь к сторонникам.
Она пояснила, что миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам. Сама по себе такая массовая поддержка ее идей является победой, уверена Ле Пен.