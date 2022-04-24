https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785212501.html
Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой
Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой - РИА Новости, 24.04.2022
Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, проигравшая во втором туре, заявила, что всё же считает свой результат победой и продолжит защищать французов, так... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T21:19
2022-04-24T21:19
2022-04-24T21:44
в мире
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, проигравшая во втором туре, заявила, что всё же считает свой результат победой и продолжит защищать французов, так как они продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию.Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,4%. Ле Пен уже признала поражение."Мы настроены решительно как никогда, и наше стремление защищать французов только окрепло. Сегодня я не испытываю никакого сожаления и злобы... В этом поражении я не могу не почувствовать надежду, оно должно свидетельствовать как французским, так и европейским политикам о большом недоверии к ним французского народа, которое больше нельзя игнорировать, а также надежду на перемены", - сказала она, обращаясь к сторонникам."Французы сегодня продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию Эммануэлю Макрону, которая продолжит их защищать... Я продолжу выполнять свои обязательства перед французами энергично и упорно", - заявила Ле Пен.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
21:19 24.04.2022 (обновлено: 21:44 24.04.2022)
Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой
Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, проигравшая во втором туре, заявила, что всё же считает свой результат победой и продолжит защищать французов, так как они продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию.
Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
получает 42,4%. Ле Пен уже признала поражение.
"Мы настроены решительно как никогда, и наше стремление защищать французов только окрепло. Сегодня я не испытываю никакого сожаления и злобы... В этом поражении я не могу не почувствовать надежду, оно должно свидетельствовать как французским, так и европейским политикам о большом недоверии к ним французского народа, которое больше нельзя игнорировать, а также надежду на перемены", - сказала она, обращаясь к сторонникам.
"Французы сегодня продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию Эммануэлю Макрону
, которая продолжит их защищать... Я продолжу выполнять свои обязательства перед французами энергично и упорно", - заявила Ле Пен.