https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785212501.html

Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой

Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой - РИА Новости, 24.04.2022

Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, проигравшая во втором туре, заявила, что всё же считает свой результат победой и продолжит защищать французов, так... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T21:19

2022-04-24T21:19

2022-04-24T21:44

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марин ле пен

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, проигравшая во втором туре, заявила, что всё же считает свой результат победой и продолжит защищать французов, так как они продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию.Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,4%. Ле Пен уже признала поражение."Мы настроены решительно как никогда, и наше стремление защищать французов только окрепло. Сегодня я не испытываю никакого сожаления и злобы... В этом поражении я не могу не почувствовать надежду, оно должно свидетельствовать как французским, так и европейским политикам о большом недоверии к ним французского народа, которое больше нельзя игнорировать, а также надежду на перемены", - сказала она, обращаясь к сторонникам."Французы сегодня продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию Эммануэлю Макрону, которая продолжит их защищать... Я продолжу выполнять свои обязательства перед французами энергично и упорно", - заявила Ле Пен.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен