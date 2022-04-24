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Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой - РИА Новости, 24.04.2022
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Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой
Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой - РИА Новости, 24.04.2022
Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, проигравшая во втором туре, заявила, что всё же считает свой результат победой и продолжит защищать французов, так... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T21:19
2022-04-24T21:44
в мире
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, проигравшая во втором туре, заявила, что всё же считает свой результат победой и продолжит защищать французов, так как они продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию.Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,4%. Ле Пен уже признала поражение."Мы настроены решительно как никогда, и наше стремление защищать французов только окрепло. Сегодня я не испытываю никакого сожаления и злобы... В этом поражении я не могу не почувствовать надежду, оно должно свидетельствовать как французским, так и европейским политикам о большом недоверии к ним французского народа, которое больше нельзя игнорировать, а также надежду на перемены", - сказала она, обращаясь к сторонникам."Французы сегодня продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию Эммануэлю Макрону, которая продолжит их защищать... Я продолжу выполнять свои обязательства перед французами энергично и упорно", - заявила Ле Пен.
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в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
21:19 24.04.2022 (обновлено: 21:44 24.04.2022)
 
Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой

Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой

© AP Photo / Joan Mateu ParraКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Joan Mateu Parra
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, проигравшая во втором туре, заявила, что всё же считает свой результат победой и продолжит защищать французов, так как они продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию.
Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,4%. Ле Пен уже признала поражение.
"Мы настроены решительно как никогда, и наше стремление защищать французов только окрепло. Сегодня я не испытываю никакого сожаления и злобы... В этом поражении я не могу не почувствовать надежду, оно должно свидетельствовать как французским, так и европейским политикам о большом недоверии к ним французского народа, которое больше нельзя игнорировать, а также надежду на перемены", - сказала она, обращаясь к сторонникам.
"Французы сегодня продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию Эммануэлю Макрону, которая продолжит их защищать... Я продолжу выполнять свои обязательства перед французами энергично и упорно", - заявила Ле Пен.
 
В миреВыборы президента Франции — 2022Эммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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