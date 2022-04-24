https://ria.ru/20220424/fayershou-1785176370.html

СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе

СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе - РИА Новости, 24.04.2022

СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе

Следственные органы в Челябинской области проведут проверку после инцидента с женщиной, пострадавшей во время уличного представления с огнем, сообщает... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T15:21

2022-04-24T15:21

2022-04-24T15:21

происшествия

челябинская область

миасс

су ск рф по челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Следственные органы в Челябинской области проведут проверку после инцидента с женщиной, пострадавшей во время уличного представления с огнем, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Миасс, выложили видео фаер-шоу, которое устроил мужчина на улице в старой части города – он крутил вокруг себя горящие шины. Внезапно одна из шин вылетела в зрителей и попала в женщину. В полиции региона поясняли, что в связи с инцидентом идет проверка. По данным СУСК, женщина получила ожоги."С учетом обстоятельств произошедшего и повышенным резонансом следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области инициирована передача из органов МВД имеющихся материалов по сообщению о причинении телесных повреждений для проведения процессуальной проверки", - говорится в сообщении.В Минздраве региона РИА Новости отметили, что пострадавшая получила ожоги второй степени кистей и левой части лица, она направлена на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное.

челябинская область

миасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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