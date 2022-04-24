Рейтинг@Mail.ru
СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/fayershou-1785176370.html
СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе
СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе - РИА Новости, 24.04.2022
СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе
Следственные органы в Челябинской области проведут проверку после инцидента с женщиной, пострадавшей во время уличного представления с огнем, сообщает... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T15:21
2022-04-24T15:21
происшествия
челябинская область
миасс
су ск рф по челябинской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Следственные органы в Челябинской области проведут проверку после инцидента с женщиной, пострадавшей во время уличного представления с огнем, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Миасс, выложили видео фаер-шоу, которое устроил мужчина на улице в старой части города – он крутил вокруг себя горящие шины. Внезапно одна из шин вылетела в зрителей и попала в женщину. В полиции региона поясняли, что в связи с инцидентом идет проверка. По данным СУСК, женщина получила ожоги."С учетом обстоятельств произошедшего и повышенным резонансом следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области инициирована передача из органов МВД имеющихся материалов по сообщению о причинении телесных повреждений для проведения процессуальной проверки", - говорится в сообщении.В Минздраве региона РИА Новости отметили, что пострадавшая получила ожоги второй степени кистей и левой части лица, она направлена на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное.
челябинская область
миасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, миасс, су ск рф по челябинской области
15:21 24.04.2022
 
СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе

СК проведет проверку после инцидента на огненном шоу в Миассе, где пострадала женщина

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Следственные органы в Челябинской области проведут проверку после инцидента с женщиной, пострадавшей во время уличного представления с огнем, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Миасс, выложили видео фаер-шоу, которое устроил мужчина на улице в старой части города – он крутил вокруг себя горящие шины. Внезапно одна из шин вылетела в зрителей и попала в женщину. В полиции региона поясняли, что в связи с инцидентом идет проверка. По данным СУСК, женщина получила ожоги.
"С учетом обстоятельств произошедшего и повышенным резонансом следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области инициирована передача из органов МВД имеющихся материалов по сообщению о причинении телесных повреждений для проведения процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
В Минздраве региона РИА Новости отметили, что пострадавшая получила ожоги второй степени кистей и левой части лица, она направлена на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное.
 
ПроисшествияЧелябинская областьМиассСУ СК РФ по Челябинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала