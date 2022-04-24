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СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе
СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе - РИА Новости, 24.04.2022
СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе
Следственные органы в Челябинской области проведут проверку после инцидента с женщиной, пострадавшей во время уличного представления с огнем, сообщает... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T15:21
2022-04-24T15:21
2022-04-24T15:21
происшествия
челябинская область
миасс
су ск рф по челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Следственные органы в Челябинской области проведут проверку после инцидента с женщиной, пострадавшей во время уличного представления с огнем, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Миасс, выложили видео фаер-шоу, которое устроил мужчина на улице в старой части города – он крутил вокруг себя горящие шины. Внезапно одна из шин вылетела в зрителей и попала в женщину. В полиции региона поясняли, что в связи с инцидентом идет проверка. По данным СУСК, женщина получила ожоги."С учетом обстоятельств произошедшего и повышенным резонансом следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области инициирована передача из органов МВД имеющихся материалов по сообщению о причинении телесных повреждений для проведения процессуальной проверки", - говорится в сообщении.В Минздраве региона РИА Новости отметили, что пострадавшая получила ожоги второй степени кистей и левой части лица, она направлена на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное.
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, миасс, су ск рф по челябинской области
СК заинтересовался инцидентом на огненном шоу в Миассе
СК проведет проверку после инцидента на огненном шоу в Миассе, где пострадала женщина