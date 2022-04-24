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На Урале женщина пострадала во время огненного шоу на улице - РИА Новости, 24.04.2022
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На Урале женщина пострадала во время огненного шоу на улице
На Урале женщина пострадала во время огненного шоу на улице - РИА Новости, 24.04.2022
На Урале женщина пострадала во время огненного шоу на улице
Полиция в городе Миасс Челябинской области проводит проверку после прошедшего на улице представления с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T09:58
2022-04-24T09:58
происшествия
миасс
свердловская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Полиция в городе Миасс Челябинской области проводит проверку после прошедшего на улице представления с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Миасс, местная жительница разместила видео, на котором в старой части города на улице мужчина устроил представление с огнем, фаер-шоу – он крутил вокруг себя горящие шины. В один из моментов прокрутки одна из шин улетела в зрителей. Уточняется, что она попала в женщину."Полиция в Миассе данное происшествие зарегистрировала. По данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что все обстоятельства происшествия будут устанавливаться. В полиции не смогли пояснить, пострадал ли кто-то в результате инцидента.
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происшествия, миасс, свердловская область
09:58 24.04.2022
 
На Урале женщина пострадала во время огненного шоу на улице

Полиция Миасса в Челябинской области проверяет инцидент с огненным шоу на улице

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Полиция в городе Миасс Челябинской области проводит проверку после прошедшего на улице представления с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Миасс, местная жительница разместила видео, на котором в старой части города на улице мужчина устроил представление с огнем, фаер-шоу – он крутил вокруг себя горящие шины. В один из моментов прокрутки одна из шин улетела в зрителей. Уточняется, что она попала в женщину.
"Полиция в Миассе данное происшествие зарегистрировала. По данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что все обстоятельства происшествия будут устанавливаться. В полиции не смогли пояснить, пострадал ли кто-то в результате инцидента.
 
ПроисшествияМиассСвердловская область
 
 
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