https://ria.ru/20220424/faershou-1785149601.html

На Урале женщина пострадала во время огненного шоу на улице

На Урале женщина пострадала во время огненного шоу на улице - РИА Новости, 24.04.2022

На Урале женщина пострадала во время огненного шоу на улице

Полиция в городе Миасс Челябинской области проводит проверку после прошедшего на улице представления с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T09:58

2022-04-24T09:58

2022-04-24T09:58

происшествия

миасс

свердловская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Полиция в городе Миасс Челябинской области проводит проверку после прошедшего на улице представления с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Миасс, местная жительница разместила видео, на котором в старой части города на улице мужчина устроил представление с огнем, фаер-шоу – он крутил вокруг себя горящие шины. В один из моментов прокрутки одна из шин улетела в зрителей. Уточняется, что она попала в женщину."Полиция в Миассе данное происшествие зарегистрировала. По данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что все обстоятельства происшествия будут устанавливаться. В полиции не смогли пояснить, пострадал ли кто-то в результате инцидента.

миасс

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, миасс, свердловская область