https://ria.ru/20220424/evrosoyuz-1785199199.html

На Западе заговорили о вступлении Украины в ЕС на пониженных правах

На Западе заговорили о вступлении Украины в ЕС на пониженных правах - РИА Новости, 24.04.2022

На Западе заговорили о вступлении Украины в ЕС на пониженных правах

Ради собственной безопасности европейским государствам стоит отказаться от полноправного членства Украины в Евросоюзе. Такое предложение озвучил британский... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T19:15

2022-04-24T19:15

2022-04-24T20:28

в мире

украина

евросоюз

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_73f14c657e58f9d0098749e5d26a1e35.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ради собственной безопасности европейским государствам стоит отказаться от полноправного членства Украины в Евросоюзе. Такое предложение озвучил британский политик и экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф в письме для The Economist."Вместо того чтобы выдвигать предложения о вступлении Украины в ЕС, <…> для Киева было бы лучше стремиться к новому типу ассоциированного членства в Евросоюзе", — подчеркнул Дафф.Подобный формат не дает полноправного статуса и накладывает определенные ограничения на деятельность участника.По мнению британца, Украина может стать еще одним примером "неудачного" членства. А сторонники решения о принятии Киева в полноценном статусе недооценивают все риски.Новое партнерство с Украиной может быть выстроено на основе двусторонних договоров о торговле и безопасности взамен политического, экономического и валютного союза между странами, отметил он.Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказал схожую идею о том, что Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающие полноправного членства Украины в ЕС.В конце февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. Однако процедура может затянуться на многие годы — так, Турция подала заявку еще в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005-м, причем не раз приостанавливались.

https://ria.ru/20220424/ukraina-1785177051.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, евросоюз, европарламент