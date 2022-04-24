Рейтинг@Mail.ru
На Западе заговорили о вступлении Украины в ЕС на пониженных правах - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/evrosoyuz-1785199199.html
На Западе заговорили о вступлении Украины в ЕС на пониженных правах
На Западе заговорили о вступлении Украины в ЕС на пониженных правах - РИА Новости, 24.04.2022
На Западе заговорили о вступлении Украины в ЕС на пониженных правах
Ради собственной безопасности европейским государствам стоит отказаться от полноправного членства Украины в Евросоюзе. Такое предложение озвучил британский... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T19:15
2022-04-24T20:28
в мире
украина
евросоюз
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_73f14c657e58f9d0098749e5d26a1e35.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ради собственной безопасности европейским государствам стоит отказаться от полноправного членства Украины в Евросоюзе. Такое предложение озвучил британский политик и экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф в письме для The Economist."Вместо того чтобы выдвигать предложения о вступлении Украины в ЕС, &lt;…&gt; для Киева было бы лучше стремиться к новому типу ассоциированного членства в Евросоюзе", — подчеркнул Дафф.Подобный формат не дает полноправного статуса и накладывает определенные ограничения на деятельность участника.По мнению британца, Украина может стать еще одним примером "неудачного" членства. А сторонники решения о принятии Киева в полноценном статусе недооценивают все риски.Новое партнерство с Украиной может быть выстроено на основе двусторонних договоров о торговле и безопасности взамен политического, экономического и валютного союза между странами, отметил он.Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказал схожую идею о том, что Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающие полноправного членства Украины в ЕС.В конце февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. Однако процедура может затянуться на многие годы — так, Турция подала заявку еще в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005-м, причем не раз приостанавливались.
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785177051.html
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_c917cb9691e10e31ed7d3746cee0b3b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, европарламент
19:15 24.04.2022 (обновлено: 20:28 24.04.2022)
 
На Западе заговорили о вступлении Украины в ЕС на пониженных правах

Бывший евродепутат Дафф: Евросоюз должен предложить Украине ассоциированное членство

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ради собственной безопасности европейским государствам стоит отказаться от полноправного членства Украины в Евросоюзе. Такое предложение озвучил британский политик и экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф в письме для The Economist.
"Вместо того чтобы выдвигать предложения о вступлении Украины в ЕС, <…> для Киева было бы лучше стремиться к новому типу ассоциированного членства в Евросоюзе", — подчеркнул Дафф.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
15:28
МИД Украины ответил на слова главы МИД Австрии о европейском будущем страны
Подобный формат не дает полноправного статуса и накладывает определенные ограничения на деятельность участника.
По мнению британца, Украина может стать еще одним примером "неудачного" членства. А сторонники решения о принятии Киева в полноценном статусе недооценивают все риски.
Новое партнерство с Украиной может быть выстроено на основе двусторонних договоров о торговле и безопасности взамен политического, экономического и валютного союза между странами, отметил он.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 08:00
Запад готовится к вечной войне
Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказал схожую идею о том, что Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающие полноправного членства Украины в ЕС.
В конце февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. Однако процедура может затянуться на многие годы — так, Турция подала заявку еще в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005-м, причем не раз приостанавливались.
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 08:39
Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала