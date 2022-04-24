19:15 24.04.2022 (обновлено: 20:28 24.04.2022)
На Западе заговорили о вступлении Украины в ЕС на пониженных правах
Бывший евродепутат Дафф: Евросоюз должен предложить Украине ассоциированное членство
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ради собственной безопасности европейским государствам стоит отказаться от полноправного членства Украины в Евросоюзе. Такое предложение озвучил британский политик и экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф в письме для The Economist.
Подобный формат не дает полноправного статуса и накладывает определенные ограничения на деятельность участника.
По мнению британца, Украина может стать еще одним примером "неудачного" членства. А сторонники решения о принятии Киева в полноценном статусе недооценивают все риски.
Новое партнерство с Украиной может быть выстроено на основе двусторонних договоров о торговле и безопасности взамен политического, экономического и валютного союза между странами, отметил он.
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Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказал схожую идею о том, что Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающие полноправного членства Украины в ЕС.
В конце февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. Однако процедура может затянуться на многие годы — так, Турция подала заявку еще в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005-м, причем не раз приостанавливались.
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