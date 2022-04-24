https://ria.ru/20220424/evakuatsiya-1785181358.html

Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное 149 человек

Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное 149 человек - РИА Новости, 24.04.2022

Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное 149 человек

Еще 149 человек, среди которых 23 ребенка, эвакуированы за воскресенье из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T16:09

2022-04-24T16:09

2022-04-24T16:19

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

россия

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Еще 149 человек, среди которых 23 ребенка, эвакуированы за воскресенье из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 24 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 149 человек, среди них 23 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, россия, украина, донецкая народная республика