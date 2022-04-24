https://ria.ru/20220424/elba-1785215366.html

Власти США отменили церемонию в память встречи на Эльбе

Власти США отменили церемонию в память встречи на Эльбе - РИА Новости, 24.04.2022

Власти США отменили церемонию в память встречи на Эльбе

Власти США отменили проведение в этом году торжественной церемонии в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, которая ежегодно... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T22:01

2022-04-24T22:01

2022-04-24T23:08

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Власти США отменили проведение в этом году торжественной церемонии в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, которая ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона у мемориала "Дух Эльбы", сообщил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 1". "Было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально — (отменило. — Прим. ред.) Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развернута сегодня в США", — сказал он.Российские дипломаты, их коллеги из стран СНГ, ветераны Второй мировой войны и американские официальные лица ранее ежегодно возлагали венки к мемориалу.Встреча советских и американских войск в районе города Торгау на Эльбе произошла 25 апреля 1945 года. Это событие стало одним из главных символов общих усилий стран антигитлеровской коалиции в победе над нацизмом. В результате встречи войск союзников остатки армии Германии были расколоты на две части — северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром вермахта.Мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, анатолий антонов, снг