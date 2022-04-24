19:35 24.04.2022 (обновлено: 20:41 24.04.2022)
Бразильский экономист процитировал Путина, говоря о провале Запада
Бразильский экономист Рибейру назвал попытку ужесточить санкции против России провальной
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бразильский экономист Тулиу Рибейру счел неудачной стратегию западных стран, решивших ужесточить антироссийские санкции. Своим мнением он поделился в статье на сайте телеканала teleSUR.
Эксперт вспомнил выступление президента Владимира Путина, в котором российский лидер высказался о безуспешной попытке ряда государств реализовать стратегию "экономического блицкрига". В частности, Рибейру поразила твердость, с которой Путин произносил эти слова.
"Путин указал на противоречия западной пропаганды, отметив, что санкции оказались контрпродуктивными для США и их европейских союзников, ускорили инфляцию и спровоцировали падение уровня жизни", — добавил экономист.
Рибейру также отметил, что попытки надавить на Москву можно охарактеризовать как применение "мощной финансовой артиллерии мира". Тем не менее, как подчеркнул эксперт, Россия оперативно реагирует на внешние вызовы.
"Реальность говорит о том, что выводы Путина верны", — заключил экономист.
Вчера, 08:00Санкции начали пожирать своих создателей
Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.
Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти некоторых стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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