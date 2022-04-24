Рейтинг@Mail.ru
Бразильский экономист процитировал Путина, говоря о провале Запада - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/ekonomist-1785202733.html
Бразильский экономист процитировал Путина, говоря о провале Запада
Бразильский экономист процитировал Путина, говоря о провале Запада - РИА Новости, 24.04.2022
Бразильский экономист процитировал Путина, говоря о провале Запада
Бразильский экономист Тулиу Рибейру счел неудачной стратегию западных стран, решивших ужесточить антироссийские санкции. Своим мнением он поделился в статье на... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T19:35
2022-04-24T20:41
экономика
владимир путин
россия
сша
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_0:185:3130:1946_1920x0_80_0_0_6747af321e06c8b117d0aa1d7e2514c9.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бразильский экономист Тулиу Рибейру счел неудачной стратегию западных стран, решивших ужесточить антироссийские санкции. Своим мнением он поделился в статье на сайте телеканала teleSUR.Эксперт вспомнил выступление президента Владимира Путина, в котором российский лидер высказался о безуспешной попытке ряда государств реализовать стратегию "экономического блицкрига". В частности, Рибейру поразила твердость, с которой Путин произносил эти слова."Путин указал на противоречия западной пропаганды, отметив, что санкции оказались контрпродуктивными для США и их европейских союзников, ускорили инфляцию и спровоцировали падение уровня жизни", — добавил экономист.Рибейру также отметил, что попытки надавить на Москву можно охарактеризовать как применение "мощной финансовой артиллерии мира". Тем не менее, как подчеркнул эксперт, Россия оперативно реагирует на внешние вызовы."Реальность говорит о том, что выводы Путина верны", — заключил экономист.Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти некоторых стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_b9695980014cd52d4341bb90204d4c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, сша, санкции
19:35 24.04.2022 (обновлено: 20:41 24.04.2022)
 
Бразильский экономист процитировал Путина, говоря о провале Запада

Бразильский экономист Рибейру назвал попытку ужесточить санкции против России провальной

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бразильский экономист Тулиу Рибейру счел неудачной стратегию западных стран, решивших ужесточить антироссийские санкции. Своим мнением он поделился в статье на сайте телеканала teleSUR.
Эксперт вспомнил выступление президента Владимира Путина, в котором российский лидер высказался о безуспешной попытке ряда государств реализовать стратегию "экономического блицкрига". В частности, Рибейру поразила твердость, с которой Путин произносил эти слова.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 13:39
Bloomberg: Германия влезет в долги из-за санкций против России
"Путин указал на противоречия западной пропаганды, отметив, что санкции оказались контрпродуктивными для США и их европейских союзников, ускорили инфляцию и спровоцировали падение уровня жизни", — добавил экономист.
Рибейру также отметил, что попытки надавить на Москву можно охарактеризовать как применение "мощной финансовой артиллерии мира". Тем не менее, как подчеркнул эксперт, Россия оперативно реагирует на внешние вызовы.
"Реальность говорит о том, что выводы Путина верны", — заключил экономист.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 08:00
Санкции начали пожирать своих создателей
Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.
Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти некоторых стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСШАСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала