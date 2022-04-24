https://ria.ru/20220424/ekonomist-1785202733.html

Бразильский экономист процитировал Путина, говоря о провале Запада

Бразильский экономист процитировал Путина, говоря о провале Запада - РИА Новости, 24.04.2022

Бразильский экономист процитировал Путина, говоря о провале Запада

Бразильский экономист Тулиу Рибейру счел неудачной стратегию западных стран, решивших ужесточить антироссийские санкции. Своим мнением он поделился в статье на... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T19:35

2022-04-24T19:35

2022-04-24T20:41

экономика

владимир путин

россия

сша

санкции

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бразильский экономист Тулиу Рибейру счел неудачной стратегию западных стран, решивших ужесточить антироссийские санкции. Своим мнением он поделился в статье на сайте телеканала teleSUR.Эксперт вспомнил выступление президента Владимира Путина, в котором российский лидер высказался о безуспешной попытке ряда государств реализовать стратегию "экономического блицкрига". В частности, Рибейру поразила твердость, с которой Путин произносил эти слова."Путин указал на противоречия западной пропаганды, отметив, что санкции оказались контрпродуктивными для США и их европейских союзников, ускорили инфляцию и спровоцировали падение уровня жизни", — добавил экономист.Рибейру также отметил, что попытки надавить на Москву можно охарактеризовать как применение "мощной финансовой артиллерии мира". Тем не менее, как подчеркнул эксперт, Россия оперативно реагирует на внешние вызовы."Реальность говорит о том, что выводы Путина верны", — заключил экономист.Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти некоторых стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, владимир путин, россия, сша, санкции