13:47 24.04.2022 (обновлено: 14:14 24.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из "Града"
© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда от "Града"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда от "Града". Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.18 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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