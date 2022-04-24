https://ria.ru/20220424/donbass-1785167075.html

Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 24.04.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T13:32

2022-04-24T13:32

2022-04-24T13:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны ВФУ ранение получил мирный горловчанин... 1984 года рождения... Диагноз – баротравма, закрытая черепно-мозговая травма", - написал он в Telegram.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, иван приходько, вооруженные силы украины