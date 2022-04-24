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Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 24.04.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T13:32
2022-04-24T13:32
2022-04-24T13:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны ВФУ ранение получил мирный горловчанин... 1984 года рождения... Диагноз – баротравма, закрытая черепно-мозговая травма", - написал он в Telegram.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
горловка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, иван приходько, вооруженные силы украины
Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Приходько: мирный житель получил травмы при обстреле Горловки украинскими войсками