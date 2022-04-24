https://ria.ru/20220424/donbass-1785166486.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР минами калибром 120 мм
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР минами калибром 120 мм - РИА Новости, 24.04.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР минами калибром 120 мм
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T13:23
2022-04-24T13:23
2022-04-24T13:52
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 12.55 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено четыре мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
13:23 24.04.2022 (обновлено: 13:52 24.04.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР минами калибром 120 мм
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке четыре мины калибром 120 мм
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины
— ред.) по направлению: 12.55 - н.п. Шумы - н.п. Горловка
(пос. шахты им. Гагарина): выпущено четыре мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале
.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка
, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР
, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе
население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево
и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.