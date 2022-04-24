https://ria.ru/20220424/donbass-1785143576.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 24.04.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм

Украинские войска в 7.05 и 7.20 (совпадает с московским временем) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив снаряды калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T08:20

2022-04-24T08:20

2022-04-24T08:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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днр

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.05 и 7.20 (совпадает с московским временем) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Согласно другому сообщению, в 7.20 в направлении Горловки (поселок шахты имени Ленина) "выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра".Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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