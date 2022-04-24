https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html

Германия влезет в долги из-за санкций против России

Bloomberg: Германия влезет в долги из-за санкций против России - РИА Новости, 24.04.2022

Германия влезет в долги из-за санкций против России

Германия планирует увеличить внешние займы почти на 40 миллиардов евро, чтобы смягчить экономические последствия конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T13:39

2022-04-24T13:39

2022-04-24T14:59

в мире

германия

россия

украина

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Германия планирует увеличить внешние займы почти на 40 миллиардов евро, чтобы смягчить экономические последствия конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.По сведениям издания, с помощью дополнительных средств немецкое правительство сможет компенсировать рост цен на энергоносители для компаний и физических лиц.Если парламент одобрит этот план, общая сумма государственного долга Германии достигнет 140 миллиардов евро.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.По информации издания Deutsche Wirschafts Nachrichten, расходы Германии на российскую нефть в этом году могут достичь 14,3 миллиарда евро, а на газ — 17,6 миллиарда. Тем не менее в Берлине рассчитывают до конца года отказаться от угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа из России.

https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, германия, россия, украина