13:39 24.04.2022 (обновлено: 14:59 24.04.2022)
Bloomberg: Германия влезет в долги из-за санкций против России
Bloomberg сообщил о планах Германии увеличить внешний долг до 140 миллиардов евро
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Германия планирует увеличить внешние займы почти на 40 миллиардов евро, чтобы смягчить экономические последствия конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По сведениям издания, с помощью дополнительных средств немецкое правительство сможет компенсировать рост цен на энергоносители для компаний и физических лиц.
Если парламент одобрит этот план, общая сумма государственного долга Германии достигнет 140 миллиардов евро.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
По информации издания Deutsche Wirschafts Nachrichten, расходы Германии на российскую нефть в этом году могут достичь 14,3 миллиарда евро, а на газ — 17,6 миллиарда. Тем не менее в Берлине рассчитывают до конца года отказаться от угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа из России.