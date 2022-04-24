Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: Германия влезет в долги из-за санкций против России - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html
Германия влезет в долги из-за санкций против России
Bloomberg: Германия влезет в долги из-за санкций против России - РИА Новости, 24.04.2022
Германия влезет в долги из-за санкций против России
Германия планирует увеличить внешние займы почти на 40 миллиардов евро, чтобы смягчить экономические последствия конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T13:39
2022-04-24T14:59
в мире
германия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Германия планирует увеличить внешние займы почти на 40 миллиардов евро, чтобы смягчить экономические последствия конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.По сведениям издания, с помощью дополнительных средств немецкое правительство сможет компенсировать рост цен на энергоносители для компаний и физических лиц.Если парламент одобрит этот план, общая сумма государственного долга Германии достигнет 140 миллиардов евро.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.По информации издания Deutsche Wirschafts Nachrichten, расходы Германии на российскую нефть в этом году могут достичь 14,3 миллиарда евро, а на газ — 17,6 миллиарда. Тем не менее в Берлине рассчитывают до конца года отказаться от угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа из России.
https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, украина
13:39 24.04.2022 (обновлено: 14:59 24.04.2022)
 
Bloomberg: Германия влезет в долги из-за санкций против России

Bloomberg сообщил о планах Германии увеличить внешний долг до 140 миллиардов евро

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Германия планирует увеличить внешние займы почти на 40 миллиардов евро, чтобы смягчить экономические последствия конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По сведениям издания, с помощью дополнительных средств немецкое правительство сможет компенсировать рост цен на энергоносители для компаний и физических лиц.
Если парламент одобрит этот план, общая сумма государственного долга Германии достигнет 140 миллиардов евро.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
По информации издания Deutsche Wirschafts Nachrichten, расходы Германии на российскую нефть в этом году могут достичь 14,3 миллиарда евро, а на газ — 17,6 миллиарда. Тем не менее в Берлине рассчитывают до конца года отказаться от угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа из России.
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 17:33
FT: немцы паникуют из-за планов властей отказаться от российского газа
 
В миреГерманияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала