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Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий в Венесуэле

Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий в Венесуэле - РИА Новости, 24.04.2022

Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке планирует диверсии на территории боливарианской республики, направленные... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T03:35

2022-04-24T03:35

2022-04-24T03:35

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венесуэла

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КАРАКАС, 24 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке планирует диверсии на территории боливарианской республики, направленные против сотрудников силовых структур.По словам венесуэльского лидера, Дуке стремится деморализовать силы безопасности его страны, чтобы лишить их эффективности."Сначала убить полицейских, чтобы полиция потеряла боевой дух и эффективность, а затем напасть на штабы полиции и армии. Предупредите губернаторов, я не воздух сотрясаю - это план мафии наркоторговцев, которая управляет Колумбией", — добавил политик.По словам Мадуро, его колумбийский коллега отчаянно пытается навредить Венесуэле до своего ухода с поста в августе текущего года.Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией в феврале 2019 года после попытки активистов оппозиции во главе с Хуаном Гуаидо переправить через границу на грузовиках предполагаемую гуманитарную помощь. В правительстве назвали эту акцию попыткой вторжения.Каракас обвиняет Боготу в последовательной дестабилизации внутренней обстановки в Венесуэле. Среди таких инцидентов - покушение на Мадуро в августе 2018 года, "попытка вторжения" в 2019 году и проникновение через границу террористических вооруженных групп.

https://ria.ru/20220408/neft-1782620802.html

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Максим Горбачев

в мире, колумбия, венесуэла