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Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий в Венесуэле - РИА Новости, 24.04.2022
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Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий в Венесуэле
Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий в Венесуэле - РИА Новости, 24.04.2022
Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке планирует диверсии на территории боливарианской республики, направленные... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T03:35
2022-04-24T03:35
в мире
колумбия
венесуэла
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КАРАКАС, 24 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке планирует диверсии на территории боливарианской республики, направленные против сотрудников силовых структур.По словам венесуэльского лидера, Дуке стремится деморализовать силы безопасности его страны, чтобы лишить их эффективности."Сначала убить полицейских, чтобы полиция потеряла боевой дух и эффективность, а затем напасть на штабы полиции и армии. Предупредите губернаторов, я не воздух сотрясаю - это план мафии наркоторговцев, которая управляет Колумбией", — добавил политик.По словам Мадуро, его колумбийский коллега отчаянно пытается навредить Венесуэле до своего ухода с поста в августе текущего года.Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией в феврале 2019 года после попытки активистов оппозиции во главе с Хуаном Гуаидо переправить через границу на грузовиках предполагаемую гуманитарную помощь. В правительстве назвали эту акцию попыткой вторжения.Каракас обвиняет Боготу в последовательной дестабилизации внутренней обстановки в Венесуэле. Среди таких инцидентов - покушение на Мадуро в августе 2018 года, "попытка вторжения" в 2019 году и проникновение через границу террористических вооруженных групп.
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в мире, колумбия, венесуэла
03:35 24.04.2022
 
Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий в Венесуэле

Николас Мадуро обвинил президента Колумбии Дуке в подготовке диверсий в Венесуэле

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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КАРАКАС, 24 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке планирует диверсии на территории боливарианской республики, направленные против сотрудников силовых структур.
"Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам. Это группы бандитов, преступников, которые будут в первую очередь атаковать полицейских и военных, нападать на силы безопасности", — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировал государственный канал Venezolana de Televisión.
По словам венесуэльского лидера, Дуке стремится деморализовать силы безопасности его страны, чтобы лишить их эффективности.
"Сначала убить полицейских, чтобы полиция потеряла боевой дух и эффективность, а затем напасть на штабы полиции и армии. Предупредите губернаторов, я не воздух сотрясаю - это план мафии наркоторговцев, которая управляет Колумбией", — добавил политик.
По словам Мадуро, его колумбийский коллега отчаянно пытается навредить Венесуэле до своего ухода с поста в августе текущего года.
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией в феврале 2019 года после попытки активистов оппозиции во главе с Хуаном Гуаидо переправить через границу на грузовиках предполагаемую гуманитарную помощь. В правительстве назвали эту акцию попыткой вторжения.
Каракас обвиняет Боготу в последовательной дестабилизации внутренней обстановки в Венесуэле. Среди таких инцидентов - покушение на Мадуро в августе 2018 года, "попытка вторжения" в 2019 году и проникновение через границу террористических вооруженных групп.
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