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Россия вводит США в "дипломатический стресс", заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.04.2022
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Россия вводит США в "дипломатический стресс", заявили в Госдуме
Россия вводит США в "дипломатический стресс", заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.04.2022
Россия вводит США в "дипломатический стресс", заявили в Госдуме
Прекращение диалога между двумя ядерными державами - Россией и США, несет опасность для всего мира, но своими лицемерными действиями Вашингтон показывает, что... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T15:56
2022-04-24T15:56
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
госдума рф
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прекращение диалога между двумя ядерными державами - Россией и США, несет опасность для всего мира, но своими лицемерными действиями Вашингтон показывает, что Штаты этого и добиваются, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее российский посол в Штатах Анатолий Антонов заявил, что работа посольства РФ в США заблокирована властями Вашингтона."Практически США делают все, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия - это ядерные державы", - подчеркнул политик.Как добавил парламентарий, за Россией "не заржавеет в части зеркального ответа", а все действия Вашингтона обусловлены тем, что РФ "вводит США в дипломатический стресс" проведением спецоперации на Украине, которая "неизбежно бьет и по остаткам однополярного мира"."Это последнее дело подобными вещами давить на дипломатов. С одной стороны, они призывают к теоретическим переговорам, а с другой, вот так уже на практике поступают с дипломатами", - отметил политик, назвав действия американских властей "сущим лицемерием".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785111691.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), госдума рф
15:56 24.04.2022
 
Россия вводит США в "дипломатический стресс", заявили в Госдуме

Депутат Шхагошев: давлением на дипломатов США пытаются прекратить диалог с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прекращение диалога между двумя ядерными державами - Россией и США, несет опасность для всего мира, но своими лицемерными действиями Вашингтон показывает, что Штаты этого и добиваются, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее российский посол в Штатах Анатолий Антонов заявил, что работа посольства РФ в США заблокирована властями Вашингтона.
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"Практически США делают все, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия - это ядерные державы", - подчеркнул политик.
Как добавил парламентарий, за Россией "не заржавеет в части зеркального ответа", а все действия Вашингтона обусловлены тем, что РФ "вводит США в дипломатический стресс" проведением спецоперации на Украине, которая "неизбежно бьет и по остаткам однополярного мира".
"Это последнее дело подобными вещами давить на дипломатов. С одной стороны, они призывают к теоретическим переговорам, а с другой, вот так уже на практике поступают с дипломатами", - отметил политик, назвав действия американских властей "сущим лицемерием".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Госдума РФ
 
 
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