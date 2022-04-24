https://ria.ru/20220424/dementsiya-1785151203.html

В технополисе "Москва" начали производить препарат для терапии деменции

В технополисе "Москва" начали производить препарат для терапии деменции - РИА Новости, 24.04.2022

В технополисе "Москва" начали производить препарат для терапии деменции

Специалисты особой экономической зоны "Технополис "Москва" начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера,... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T10:16

2022-04-24T10:16

2022-04-24T10:16

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты особой экономической зоны "Технополис "Москва" начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера, сообщается на портале мэра столицы."Специалисты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера", - сообщается на сайте.Отмечается, что производитель препарата указывает на уникальность продукта, которая заключается в комбинации в одной лекарственной форме двух молекул, дополняющих действие друг друга. Лекарство выпускается в форме таблеток в четырех дозировках."В кластере медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики в ОЭЗ "Технополис "Москва" сегодня работают около 30 предприятий. Они вносят значительный вклад в развитие современной медицины и обеспечение столицы и регионов России препаратами и медизделиями. Новое лекарство разработано российской фармацевтической компанией и производится на площадке особой экономической зоны столицы. В аптеки Москвы препарат поступит в апреле 2022 года", - приводят на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, экономика