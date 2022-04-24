https://ria.ru/20220424/bumaga-1785139969.html

Экономист предложил наладить в России производство каменной бумаги

Экономист предложил наладить в России производство каменной бумаги - РИА Новости, 24.04.2022

Экономист предложил наладить в России производство каменной бумаги

Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу хотят производить в России — проект представят на форуме "Сильные идеи для нового времени" этим летом, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T06:46

2022-04-24T06:46

2022-04-24T07:32

экономика

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу хотят производить в России — проект представят на форуме "Сильные идеи для нового времени" этим летом, сообщил РИА Новости автор этой инициативы экономист Алексей Елсуков.Уточняется, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.По его словам, сегодня каменную бумагу уже производят в Японии. Наработки есть и в Узбекистане, где также много известняка, кроме того, о схожих проектах сообщала Турция."Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема", - подчеркнул автор инициативы.Отмечается, что проект представят в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) форума "Сильные идеи для нового времени", который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут этим летом в Москве.

https://ria.ru/20220423/essity-1785049000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия