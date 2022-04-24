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Экономист предложил наладить в России производство каменной бумаги - РИА Новости, 24.04.2022
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Экономист предложил наладить в России производство каменной бумаги
Экономист предложил наладить в России производство каменной бумаги - РИА Новости, 24.04.2022
Экономист предложил наладить в России производство каменной бумаги
Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу хотят производить в России — проект представят на форуме "Сильные идеи для нового времени" этим летом, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T06:46
2022-04-24T07:32
экономика
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу хотят производить в России — проект представят на форуме "Сильные идеи для нового времени" этим летом, сообщил РИА Новости автор этой инициативы экономист Алексей Елсуков.Уточняется, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.По его словам, сегодня каменную бумагу уже производят в Японии. Наработки есть и в Узбекистане, где также много известняка, кроме того, о схожих проектах сообщала Турция."Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема", - подчеркнул автор инициативы.Отмечается, что проект представят в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) форума "Сильные идеи для нового времени", который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут этим летом в Москве.
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экономика, россия
06:46 24.04.2022 (обновлено: 07:32 24.04.2022)
 
Экономист предложил наладить в России производство каменной бумаги

Экономист Елсуков предложил наладить в России производство каменной туалетной бумаги

© Depositphotos / Steklo_KRD Листы бумаги
Листы бумаги - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Depositphotos / Steklo_KRD
Листы бумаги. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу хотят производить в России — проект представят на форуме "Сильные идеи для нового времени" этим летом, сообщил РИА Новости автор этой инициативы экономист Алексей Елсуков.
Уточняется, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.
"Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", - заявил Елсуков.
По его словам, сегодня каменную бумагу уже производят в Японии. Наработки есть и в Узбекистане, где также много известняка, кроме того, о схожих проектах сообщала Турция.
"Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема", - подчеркнул автор инициативы.
Отмечается, что проект представят в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) форума "Сильные идеи для нового времени", который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут этим летом в Москве.
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