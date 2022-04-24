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СМИ подсчитали, сколько денег потеряет Британия из-за санкций против России - РИА Новости, 24.04.2022
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СМИ подсчитали, сколько денег потеряет Британия из-за санкций против России
СМИ подсчитали, сколько денег потеряет Британия из-за санкций против России - РИА Новости, 24.04.2022
СМИ подсчитали, сколько денег потеряет Британия из-за санкций против России
Экономика Великобритании потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов) из-за санкций против России, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T21:17
2022-04-24T21:17
экономика
великобритания
украина
санкции в отношении россии
россия
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ЛОНДОН, 24 апр – РИА Новости. Экономика Великобритании потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов) из-за санкций против России, пишет газета Telegraph.Ранее Великобритания ввела запрет на импорт из РФ серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, запретила импорт чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши и прекратила любую новую поддержку экспортного финансирования для России и Белоруссии."Официальный анализ торговых мер, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что ограничения выльются в многомиллиардные убытки для экономики в следующие девять лет", - пишет издание. Отмечается, что самый большой ущерб вызовет запрет на поставки автомобилей Bentley, Aston Martin, а также сумок Burberry. По оценкам правительства, ущерб этих компаний к 2030 году составит 881,7 миллиона фунтов стерлингов.Согласно докладу, в прошлом году общая стоимость экспорта попавших под эмбарго товаров из Великобритании в Россию составила 775,9 миллиона фунтов, это 27,9% всего британского экспорта в Россию за прошлый год. Уточняется, что убытки компьютерной индустрии составят 4,1 миллиона фунтов, а потери компаний, экспортирующих товары и технологии нефтеобработки – 6,7 миллиона фунтов.В докладе отмечается, что хотя некоторые компании решили ввести эмбарго на экспорт помимо официальных санкций в ответ на действия России на Украине, некоторые объемы остаточного экспорта, возможно, были остановлены компаниями из-за неопределенности относительно того, скажутся ли эти действия на их товарах и услугах.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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экономика, великобритания, украина, санкции в отношении россии, россия
21:17 24.04.2022
 
СМИ подсчитали, сколько денег потеряет Британия из-за санкций против России

Telegraph: Великобритания потеряет около 6,2 миллиарда фунтов из-за санкций против России

© Depositphotos / RangizzzБританские фунты
Британские фунты - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Depositphotos / Rangizzz
Британские фунты. Архивное фото
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ЛОНДОН, 24 апр – РИА Новости. Экономика Великобритании потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов) из-за санкций против России, пишет газета Telegraph.
Ранее Великобритания ввела запрет на импорт из РФ серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, запретила импорт чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши и прекратила любую новую поддержку экспортного финансирования для России и Белоруссии.
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Санкции начали пожирать своих создателей
"Официальный анализ торговых мер, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что ограничения выльются в многомиллиардные убытки для экономики в следующие девять лет", - пишет издание. Отмечается, что самый большой ущерб вызовет запрет на поставки автомобилей Bentley, Aston Martin, а также сумок Burberry. По оценкам правительства, ущерб этих компаний к 2030 году составит 881,7 миллиона фунтов стерлингов.
Согласно докладу, в прошлом году общая стоимость экспорта попавших под эмбарго товаров из Великобритании в Россию составила 775,9 миллиона фунтов, это 27,9% всего британского экспорта в Россию за прошлый год. Уточняется, что убытки компьютерной индустрии составят 4,1 миллиона фунтов, а потери компаний, экспортирующих товары и технологии нефтеобработки – 6,7 миллиона фунтов.
В докладе отмечается, что хотя некоторые компании решили ввести эмбарго на экспорт помимо официальных санкций в ответ на действия России на Украине, некоторые объемы остаточного экспорта, возможно, были остановлены компаниями из-за неопределенности относительно того, скажутся ли эти действия на их товарах и услугах.
Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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