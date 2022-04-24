https://ria.ru/20220424/bayden-1785177914.html

Американцы высмеяли попытку Байдена поздороваться с "невидимыми русскими"

Американцы высмеяли попытку Байдена поздороваться с "невидимыми русскими" - РИА Новости, 24.04.2022

Американцы высмеяли попытку Байдена поздороваться с "невидимыми русскими"

Американцы в социальных сетях высмеяли неудачное "рукопожатие" президента США Джо Байдена в конце публичного выступления. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T15:38

2022-04-24T15:38

2022-04-24T19:37

в мире

сиэтл

северная каролина

сша

джо байден

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американцы в социальных сетях высмеяли неудачное "рукопожатие" президента США Джо Байдена в конце публичного выступления.Байден, завершая выступление в городе Сиэтле, обернулся и протянул руку для рукопожатия, хотя позади президента никого не было. В соцсетях вспомнили недавний случай, когда сотрудник Белого дома в костюме пасхального кролика помог лидеру Соединенных Штатов уйти от каверзного вопроса журналиста."Страшно узнать, кого Байден там увидел. Пасхального кролика?" — написал один из пользователей."Администрации точно стоит поставить человека в костюме кролика позади Байдена, чтобы эти рукопожатия уже состоялись", — добавил в ответ другой."Либо это невидимые пришельцы, либо русские агенты изобрели костюм-невидимку", — посмеялся американец.Аналогичный эпизод приключился c американским президентом неделю назад. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, Байден повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никто не стоял. С растерянным видом он потоптался возле трибуны, по всей видимости, ища выход со сцены.

https://ria.ru/20220424/rukopozhatiya-1785136476.html

https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html

сиэтл

северная каролина

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сиэтл, северная каролина, сша, джо байден