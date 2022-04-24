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Американцы высмеяли попытку Байдена поздороваться с "невидимыми русскими" - РИА Новости, 24.04.2022
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Американцы высмеяли попытку Байдена поздороваться с "невидимыми русскими"
Американцы высмеяли попытку Байдена поздороваться с "невидимыми русскими" - РИА Новости, 24.04.2022
Американцы высмеяли попытку Байдена поздороваться с "невидимыми русскими"
Американцы в социальных сетях высмеяли неудачное "рукопожатие" президента США Джо Байдена в конце публичного выступления. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T15:38
2022-04-24T19:37
в мире
сиэтл
северная каролина
сша
джо байден
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американцы в социальных сетях высмеяли неудачное "рукопожатие" президента США Джо Байдена в конце публичного выступления.Байден, завершая выступление в городе Сиэтле, обернулся и протянул руку для рукопожатия, хотя позади президента никого не было. В соцсетях вспомнили недавний случай, когда сотрудник Белого дома в костюме пасхального кролика помог лидеру Соединенных Штатов уйти от каверзного вопроса журналиста."Страшно узнать, кого Байден там увидел. Пасхального кролика?" — написал один из пользователей."Администрации точно стоит поставить человека в костюме кролика позади Байдена, чтобы эти рукопожатия уже состоялись", — добавил в ответ другой."Либо это невидимые пришельцы, либо русские агенты изобрели костюм-невидимку", — посмеялся американец.Аналогичный эпизод приключился c американским президентом неделю назад. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, Байден повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никто не стоял. С растерянным видом он потоптался возле трибуны, по всей видимости, ища выход со сцены.
https://ria.ru/20220424/rukopozhatiya-1785136476.html
https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html
сиэтл
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в мире, сиэтл, северная каролина, сша, джо байден
15:38 24.04.2022 (обновлено: 19:37 24.04.2022)
 
Американцы высмеяли попытку Байдена поздороваться с "невидимыми русскими"

Пользователи из США посмеялись над попыткой Байдена поздороваться с пустотой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американцы в социальных сетях высмеяли неудачное "рукопожатие" президента США Джо Байдена в конце публичного выступления.
Байден, завершая выступление в городе Сиэтле, обернулся и протянул руку для рукопожатия, хотя позади президента никого не было. В соцсетях вспомнили недавний случай, когда сотрудник Белого дома в костюме пасхального кролика помог лидеру Соединенных Штатов уйти от каверзного вопроса журналиста.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
03:32
Трамп назвал рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад"
"Страшно узнать, кого Байден там увидел. Пасхального кролика?" — написал один из пользователей.
"Администрации точно стоит поставить человека в костюме кролика позади Байдена, чтобы эти рукопожатия уже состоялись", — добавил в ответ другой.

"Может, это были призраки прошлых президентов США", — предположил комментатор.

"Либо это невидимые пришельцы, либо русские агенты изобрели костюм-невидимку", — посмеялся американец.
Аналогичный эпизод приключился c американским президентом неделю назад. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, Байден повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никто не стоял. С растерянным видом он потоптался возле трибуны, по всей видимости, ища выход со сцены.
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В миреСиэтлСеверная КаролинаСШАДжо Байден
 
 
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