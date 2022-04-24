Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил изучить призывы бойца "Азова" убивать жителей Донбасса - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/bastrykin-1785225513.html
Бастрыкин поручил изучить призывы бойца "Азова" убивать жителей Донбасса
Бастрыкин поручил изучить призывы бойца "Азова" убивать жителей Донбасса - РИА Новости, 24.04.2022
Бастрыкин поручил изучить призывы бойца "Азова" убивать жителей Донбасса
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского националиста из отряда "Азов" (против его бойцов... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T23:42
2022-04-24T23:43
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донбасс
украина
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
ситуация в днр и лнр
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского националиста из отряда "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), призывавшего убивать жителей Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату дать уголовно-правовую оценку высказываниям азовца с позывным "Медик", - говорится в сообщении.По данным СК, ранее в прямом эфире в одной из соцсетей мужчина публично обозначил возможность убивать жителей Донбасса и их детей. Отмечается, что следователи проанализируют его высказывания и дадут им уголовно-правовую оценку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/aksenov-1785030455.html
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_52:42:1076:810_1920x0_80_0_0_91dd7d9395248c47e84df6ef325dc042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире, ситуация в днр и лнр, александр бастрыкин, батальон "азов"
23:42 24.04.2022 (обновлено: 23:43 24.04.2022)
 
Бастрыкин поручил изучить призывы бойца "Азова" убивать жителей Донбасса

Бастрыкин поручил дать правовую оценку призывам бойца "Азова" убивать жителей Донбасса

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского националиста из отряда "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), призывавшего убивать жителей Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату дать уголовно-правовую оценку высказываниям азовца с позывным "Медик", - говорится в сообщении.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 23:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Аксенов сравнил основателя "Азова" с бешеным животным
По данным СК, ранее в прямом эфире в одной из соцсетей мужчина публично обозначил возможность убивать жителей Донбасса и их детей. Отмечается, что следователи проанализируют его высказывания и дадут им уголовно-правовую оценку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 08:00
Запад готовится к вечной войне
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияДонбассУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)В миреСитуация в ДНР и ЛНРАлександр БастрыкинБатальон "Азов"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала