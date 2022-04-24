23:42 24.04.2022 (обновлено: 23:43 24.04.2022)
Бастрыкин поручил изучить призывы бойца "Азова" убивать жителей Донбасса
Бастрыкин поручил дать правовую оценку призывам бойца "Азова" убивать жителей Донбасса
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского националиста из отряда "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), призывавшего убивать жителей Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным СК, ранее в прямом эфире в одной из соцсетей мужчина публично обозначил возможность убивать жителей Донбасса и их детей. Отмечается, что следователи проанализируют его высказывания и дадут им уголовно-правовую оценку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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