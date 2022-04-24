https://ria.ru/20220424/bastrykin-1785225513.html

Бастрыкин поручил изучить призывы бойца "Азова" убивать жителей Донбасса

Бастрыкин поручил изучить призывы бойца "Азова" убивать жителей Донбасса - РИА Новости, 24.04.2022

Бастрыкин поручил изучить призывы бойца "Азова" убивать жителей Донбасса

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского националиста из отряда "Азов" (против его бойцов... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T23:42

2022-04-24T23:42

2022-04-24T23:43

обострение ситуации в днр и лнр

россия

донбасс

украина

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

ситуация в днр и лнр

александр бастрыкин

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского националиста из отряда "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), призывавшего убивать жителей Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату дать уголовно-правовую оценку высказываниям азовца с позывным "Медик", - говорится в сообщении.По данным СК, ранее в прямом эфире в одной из соцсетей мужчина публично обозначил возможность убивать жителей Донбасса и их детей. Отмечается, что следователи проанализируют его высказывания и дадут им уголовно-правовую оценку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/aksenov-1785030455.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

россия

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, донбасс, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире, ситуация в днр и лнр, александр бастрыкин, батальон "азов"