https://ria.ru/20220424/bastrykin-1785225358.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгородской области

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгородской области - РИА Новости, 24.04.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгородской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории рядом с селом Отрадное... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T23:41

2022-04-24T23:41

2022-04-24T23:44

происшествия

белгородская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории рядом с селом Отрадное в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории рядом с селом в Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее глава администрации Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев сообщил о снаряде, прилетевшем со стороны Украины в расположенное неподалеку от границы село Отрадное, никто не пострадал."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/sk-1785200764.html

https://ria.ru/20220424/donbass-1785167075.html

белгородская область

украина

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, белгородская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)