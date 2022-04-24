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Засевшим на "Азовстали" националистам "осталось недолго", заявил Пушилин - РИА Новости, 24.04.2022
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Засевшим на "Азовстали" националистам "осталось недолго", заявил Пушилин
Засевшим на "Азовстали" националистам "осталось недолго", заявил Пушилин - РИА Новости, 24.04.2022
Засевшим на "Азовстали" националистам "осталось недолго", заявил Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинским националистам, засевшим на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, "осталось... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T17:18
2022-04-24T19:46
в мире
мариуполь
россия
донбасс
денис пушилин
украина
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МАРИУПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинским националистам, засевшим на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, "осталось недолго"."В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в "Азовстали". Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, — в силу разных обстоятельств", — сказал он.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя. В свою очередь, российский лидер рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров. Путин отмечал, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785160267.html
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"Им осталось недолго" – Пушилин о засевших на "Азовстали" боевиках
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинским националистам, засевшим на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, в силу разных причин "осталось недолго". "В Мариуполе ситуация пока ещё остаётся сложной, но эта сложность сконцентрирована в "Азовстали". Остаётся костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств", - сказал журналистам Пушилин.
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в мире, мариуполь, россия, донбасс, денис пушилин, украина
17:18 24.04.2022 (обновлено: 19:46 24.04.2022)
 
Засевшим на "Азовстали" националистам "осталось недолго", заявил Пушилин

Пушилин заявил, что засевшим на "Азовстали" в Мариуполе националистам осталось недолго

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинским националистам, засевшим на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, "осталось недолго".
Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в "Азовстали". Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, — в силу разных обстоятельств", — сказал он.
Фуражка на земле на территории воинской части ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 12:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны опубликовало новый список украинских потерь и дезертиров
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя. В свою очередь, российский лидер рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров. Путин отмечал, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 10:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
 
В миреМариупольРоссияДонбассДенис ПушилинУкраина
 
 
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