https://ria.ru/20220424/avstriya-1785219307.html

Австрийцы вступились за главу МИД после резонансных слов об Украине

Австрийцы вступились за главу МИД после резонансных слов об Украине - РИА Новости, 24.04.2022

Австрийцы вступились за главу МИД после резонансных слов об Украине

Читатели австрийской газеты Heute согласились со словами министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, выступившего против членства Украины в... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T22:45

2022-04-24T22:45

2022-04-24T23:11

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели австрийской газеты Heute согласились со словами министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, выступившего против членства Украины в Евросоюзе.Ранее Шалленберг заявил, что Киеву следует найти другую модель сотрудничества с Евросоюзом, не подразумевающую полноправного членства. МИД Украины назвал высказывание австрийца "стратегически недальновидным и не отвечающим интересам Европы".Однако в Австрии многие признали такую позицию реалистичной."Модель Шалленберга кажется более разумной в сложившейся ситуации", — написал один из комментаторов."На Украине процветает экономический кризис, коррупция и вооруженный конфликт, кто вообще захочет вступать с ней в союз?" — добавил другой.Некоторые читатели Heute также выступили против оказания помощи Украине."Какой нормальный гражданин выступит за то, чтобы деньгами и оружием способствовать продолжению боев на континенте? Мы хотим стабильного мира, светлого будущего и спокойной жизни!" — отметил читатель на сайте издания.В конце февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. Однако процедура может затянуться на многие годы — так, Турция подала заявку еще в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005-м, причем не раз приостанавливались.

https://ria.ru/20220424/evrosoyuz-1785199199.html

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, австрия, украина