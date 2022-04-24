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Австрийцы вступились за главу МИД после резонансных слов об Украине - РИА Новости, 24.04.2022
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Австрийцы вступились за главу МИД после резонансных слов об Украине
Австрийцы вступились за главу МИД после резонансных слов об Украине - РИА Новости, 24.04.2022
Австрийцы вступились за главу МИД после резонансных слов об Украине
Читатели австрийской газеты Heute согласились со словами министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, выступившего против членства Украины в... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:45
2022-04-24T23:11
в мире
австрия
украина
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели австрийской газеты Heute согласились со словами министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, выступившего против членства Украины в Евросоюзе.Ранее Шалленберг заявил, что Киеву следует найти другую модель сотрудничества с Евросоюзом, не подразумевающую полноправного членства. МИД Украины назвал высказывание австрийца "стратегически недальновидным и не отвечающим интересам Европы".Однако в Австрии многие признали такую позицию реалистичной."Модель Шалленберга кажется более разумной в сложившейся ситуации", — написал один из комментаторов."На Украине процветает экономический кризис, коррупция и вооруженный конфликт, кто вообще захочет вступать с ней в союз?" — добавил другой.Некоторые читатели Heute также выступили против оказания помощи Украине."Какой нормальный гражданин выступит за то, чтобы деньгами и оружием способствовать продолжению боев на континенте? Мы хотим стабильного мира, светлого будущего и спокойной жизни!" — отметил читатель на сайте издания.В конце февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. Однако процедура может затянуться на многие годы — так, Турция подала заявку еще в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005-м, причем не раз приостанавливались.
https://ria.ru/20220424/evrosoyuz-1785199199.html
https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html
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в мире, австрия, украина
22:45 24.04.2022 (обновлено: 23:11 24.04.2022)
 
Австрийцы вступились за главу МИД после резонансных слов об Украине

Австрийцы поддержали заявление главы МИД Австрии Шалленберга о членстве Украины в ЕС

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр европейских и международных дел Австрии Александер Шалленберг
Министр европейских и международных дел Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр европейских и международных дел Австрии Александер Шалленберг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели австрийской газеты Heute согласились со словами министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, выступившего против членства Украины в Евросоюзе.
Ранее Шалленберг заявил, что Киеву следует найти другую модель сотрудничества с Евросоюзом, не подразумевающую полноправного членства. МИД Украины назвал высказывание австрийца "стратегически недальновидным и не отвечающим интересам Европы".
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
19:15
На Западе заговорили о вступлении Украины в ЕС на пониженных правах
Однако в Австрии многие признали такую позицию реалистичной.
"Модель Шалленберга кажется более разумной в сложившейся ситуации", — написал один из комментаторов.
"На Украине процветает экономический кризис, коррупция и вооруженный конфликт, кто вообще захочет вступать с ней в союз?" — добавил другой.
"Давайте не будем забывать о национальных интересах Евросоюза и Австрии", — призвал пользователь.
Некоторые читатели Heute также выступили против оказания помощи Украине.
"Какой нормальный гражданин выступит за то, чтобы деньгами и оружием способствовать продолжению боев на континенте? Мы хотим стабильного мира, светлого будущего и спокойной жизни!" — отметил читатель на сайте издания.
В конце февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. Однако процедура может затянуться на многие годы — так, Турция подала заявку еще в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005-м, причем не раз приостанавливались.
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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