22:45 24.04.2022 (обновлено: 23:11 24.04.2022)
Австрийцы вступились за главу МИД после резонансных слов об Украине
Австрийцы поддержали заявление главы МИД Австрии Шалленберга о членстве Украины в ЕС
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр европейских и международных дел Австрии Александер Шалленберг
Министр европейских и международных дел Австрии Александер Шалленберг
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели австрийской газеты Heute согласились со словами министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, выступившего против членства Украины в Евросоюзе.
Ранее Шалленберг заявил, что Киеву следует найти другую модель сотрудничества с Евросоюзом, не подразумевающую полноправного членства. МИД Украины назвал высказывание австрийца "стратегически недальновидным и не отвечающим интересам Европы".
Однако в Австрии многие признали такую позицию реалистичной.
"Модель Шалленберга кажется более разумной в сложившейся ситуации", — написал один из комментаторов.
"На Украине процветает экономический кризис, коррупция и вооруженный конфликт, кто вообще захочет вступать с ней в союз?" — добавил другой.
"Давайте не будем забывать о национальных интересах Евросоюза и Австрии", — призвал пользователь.
Некоторые читатели Heute также выступили против оказания помощи Украине.
"Какой нормальный гражданин выступит за то, чтобы деньгами и оружием способствовать продолжению боев на континенте? Мы хотим стабильного мира, светлого будущего и спокойной жизни!" — отметил читатель на сайте издания.
В конце февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. Однако процедура может затянуться на многие годы — так, Турция подала заявку еще в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005-м, причем не раз приостанавливались.
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