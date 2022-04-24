https://ria.ru/20220424/arest-1785155090.html

Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК

Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК - РИА Новости, 24.04.2022

Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК

Арестованный по делу о фейках про ВС РФ оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ физлицом-иноагентом) пока находится в ИВС, жалоб у него нет, рассказал... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:20

2022-04-24T11:20

2022-04-24T11:20

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир кара-мурза

россия

украина

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованный по делу о фейках про ВС РФ оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ физлицом-иноагентом) пока находится в ИВС, жалоб у него нет, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников."Посетили в ИВС Владимира Кара-Мурзу*. Содержится он в трехместной камере, жалоб на условия содержания у него нет. Питание хорошее, сотрудники вежливые", - сказал правозащитник.По словам Мельникова, у Кара-Мурзы* два соседа: один обвиняется в мошенничестве, другой - в краже.Ранее суд арестовал Кара-Мурзу*. СК подозревает его в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами палаты представителей штата Аризона США. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.*Признан в России физлицом, выполняющим функции иностранного агента

https://ria.ru/20220422/inoagenty-1785020385.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир кара-мурза, россия, украина, общественно-наблюдательная комиссия (онк)