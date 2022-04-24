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Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК - РИА Новости, 24.04.2022
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Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК
Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК - РИА Новости, 24.04.2022
Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК
Арестованный по делу о фейках про ВС РФ оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ физлицом-иноагентом) пока находится в ИВС, жалоб у него нет, рассказал... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:20
2022-04-24T11:20
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир кара-мурза
россия
украина
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованный по делу о фейках про ВС РФ оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ физлицом-иноагентом) пока находится в ИВС, жалоб у него нет, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников."Посетили в ИВС Владимира Кара-Мурзу*. Содержится он в трехместной камере, жалоб на условия содержания у него нет. Питание хорошее, сотрудники вежливые", - сказал правозащитник.По словам Мельникова, у Кара-Мурзы* два соседа: один обвиняется в мошенничестве, другой - в краже.Ранее суд арестовал Кара-Мурзу*. СК подозревает его в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами палаты представителей штата Аризона США. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.*Признан в России физлицом, выполняющим функции иностранного агента
https://ria.ru/20220422/inoagenty-1785020385.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир кара-мурза, россия, украина, общественно-наблюдательная комиссия (онк)
11:20 24.04.2022
 
Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК

ОНК: арестованный оппозиционер Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВладимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Кара-Мурза. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованный по делу о фейках про ВС РФ оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ физлицом-иноагентом) пока находится в ИВС, жалоб у него нет, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"Посетили в ИВС Владимира Кара-Мурзу*. Содержится он в трехместной камере, жалоб на условия содержания у него нет. Питание хорошее, сотрудники вежливые", - сказал правозащитник.
Политик Владимир Кара-Мурза*, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 21:08
В реестр иноагентов включили Леонида Волкова* и Владимира Кара-Мурзу*
По словам Мельникова, у Кара-Мурзы* два соседа: один обвиняется в мошенничестве, другой - в краже.
Ранее суд арестовал Кара-Мурзу*. СК подозревает его в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами палаты представителей штата Аризона США. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
*Признан в России физлицом, выполняющим функции иностранного агента
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир Кара-МурзаРоссияУкраинаОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)
 
 
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