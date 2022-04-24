https://ria.ru/20220424/arest-1785155090.html
Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК
Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК - РИА Новости, 24.04.2022
Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК
Арестованный по делу о фейках про ВС РФ оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ физлицом-иноагентом) пока находится в ИВС, жалоб у него нет, рассказал... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:20
2022-04-24T11:20
2022-04-24T11:20
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир кара-мурза
россия
украина
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованный по делу о фейках про ВС РФ оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ физлицом-иноагентом) пока находится в ИВС, жалоб у него нет, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников."Посетили в ИВС Владимира Кара-Мурзу*. Содержится он в трехместной камере, жалоб на условия содержания у него нет. Питание хорошее, сотрудники вежливые", - сказал правозащитник.По словам Мельникова, у Кара-Мурзы* два соседа: один обвиняется в мошенничестве, другой - в краже.Ранее суд арестовал Кара-Мурзу*. СК подозревает его в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами палаты представителей штата Аризона США. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.*Признан в России физлицом, выполняющим функции иностранного агента
https://ria.ru/20220422/inoagenty-1785020385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир кара-мурза, россия, украина, общественно-наблюдательная комиссия (онк)
Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК
ОНК: арестованный оппозиционер Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания