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Украинский кризис довел американцев до ручки

СМИ: психологическое состояние 75% американцев достигло критической отметки - РИА Новости, 24.04.2022

Украинский кризис довел американцев до ручки

Около 75 процентов американцев чувствуют себя подавленными из-за бесконечной череды кризисов, рассказал в эфире телеканала Fox News ведущий Грег Гатфелд со... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T09:28

2022-04-24T09:28

2022-04-24T09:28

в мире

сша

россия

украина

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Около 75 процентов американцев чувствуют себя подавленными из-за бесконечной череды кризисов, рассказал в эфире телеканала Fox News ведущий Грег Гатфелд со ссылкой на опрос Американской психологической ассоциации.Специалисты выяснили, что пандемия коронавируса, экономические трудности, украинский кризис и другие события сказались на психическом здоровье граждан США.Это означает, что любой прохожий на улице может психануть и наброситься на других, заключил журналист.Западные страны ввели санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего ограничения затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о приостановке деятельности на территории России. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для Запада, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. Так, в США темпы годовой инфляции ускорились с 7,9 процента в феврале до 8,5 процента в марте, а запрет Джо Байдена на импорт энергоносителей из России спровоцировал резкое подорожание бензина в стране и, как следствие, недовольство среди граждан.

https://ria.ru/20220422/tseny-1784518248.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, россия, украина, джо байден