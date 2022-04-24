Украинский кризис довел американцев до ручки

СМИ: психологическое состояние 75% американцев достигло критической отметки
Ведущий Fox News Гатфеод: 75 процентов американцев подавлены из-за бесконечных кризисов
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Около 75 процентов американцев чувствуют себя подавленными из-за бесконечной череды кризисов, рассказал в эфире телеканала Fox News ведущий Грег Гатфелд со ссылкой на опрос Американской психологической ассоциации.
Специалисты выяснили, что пандемия коронавируса, экономические трудности, украинский кризис и другие события сказались на психическом здоровье граждан США.
"Около 87 процентов опрошенных считают, что последние два года один кризис сменяет другой. Спасибо, Джо Байден. Или Обама? Или Обама — Байден? Или Мишель?", — иронизирует Гатфелд отметив, что последние 27 процентов разнервничались настолько, что не смогли до конца заполнить анкету.
Это означает, что любой прохожий на улице может психануть и наброситься на других, заключил журналист.
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Западные страны ввели санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего ограничения затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о приостановке деятельности на территории России. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для Запада, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. Так, в США темпы годовой инфляции ускорились с 7,9 процента в феврале до 8,5 процента в марте, а запрет Джо Байдена на импорт энергоносителей из России спровоцировал резкое подорожание бензина в стране и, как следствие, недовольство среди граждан.