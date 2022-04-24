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Трамп считает рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад"

Трамп считает рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад" - РИА Новости, 24.04.2022

Трамп считает рукопожатия Байдена с пустотой "движением США в ад"

Президент США Джо Байден приведет страну в ад. С таким заявлением выступил бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T06:03

2022-04-24T06:03

2022-04-24T06:03

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден приведет страну в ад. С таким заявлением выступил бывший американский лидер Дональд Трамп.Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда. Аналогичный эпизод произошел неделю назад. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого не было."Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного", - заявил Трамп на митинге сторонников в округе Делавэр, штат Огайо.Причина происходящего, по словам Трампа, нынешний американский лидер. "У нас, к сожалению, президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно", - сказал Трамп, вероятно, намекая на два недавних эпизода, когда Байден, завершая мероприятия, протягивал руку, как для рукопожатия, когда перед ним никого не было."Проблема национальной безопасности"Когнитивные способности президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ухудшились до такой степени, что стали "проблемой национальной безопасности", заявил в интервью телеканалу One America News бывший врач Белого дома, член палаты представителей Ронни Джексон.По его словам, в последнее время глава государства демонстрирует не совсем адекватное поведение. Он отметил, что в нынешней обстановке, когда существует риск полномасштабного конфликта с Россией, американский лидер должен четко осознавать происходящее.Байдену неоднократно рекомендовали обследоваться: в начале февраля, когда президент оскорбил журналиста, письмо с такой просьбой направили почти 40 конгрессменов-республиканцев. В июне минувшего года Джексон вместе с 13 членами палаты представителей также призывали президента не тянуть с тестом на когнитивные способности, аргументируя это тем, что нарушения функций мозга и забывчивость американского лидера стали заметнее."С привидениями здоровается"На странное поведение Байдена обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров, который предложил работникам Белого дома несколько вариантов для рукопожатия президенту США" Если видите, что Байден уже во второй раз с привидениями здоровается или воздух пытается пожать рукой, поставьте туда какого-нибудь человекоподобного робота-киборга или обученную обезьяну - орангутанга или шимпанзе. Чтобы зрители подумали, что именно так и было задумано. Или большую фотографию Зеленского в рост поставьте. Или привезите живого Зеленского и его рядом с трибуной поставьте", - написал Кадыров в Telegram-канале.Недоверие со стороны американцевВ конце марта телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому 53 процента американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере американского лидерства в мире. При ответе на вопрос о способности Байдена верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины только 12 процентов респондентов выразили полную уверенность в действиях главы администрации.Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на прошлой неделе, уровень доверия президенту США — порядка 41%, а по данным одного из них — лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена в аналогичный период президентского срока.

https://ria.ru/20220406/bayden-1782098259.html

https://ria.ru/20220422/bayden-1784844868.html

https://ria.ru/20220329/bayden-1780604515.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден