https://ria.ru/20220423/zelenskiy-1785118665.html

Министр обороны и госсекретарь США приедут на Украину, заявил Зеленский

Министр обороны и госсекретарь США приедут на Украину, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.04.2022

Министр обороны и госсекретарь США приедут на Украину, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье ожидает приезда на Украину министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, во время встречи... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T21:06

2022-04-23T21:06

2022-04-23T21:06

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье ожидает приезда на Украину министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, во время встречи планируется обсудить поставки оружия."Завтра приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и с госсекретарём США. Они приезжают. Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и президенту США (Джо Байдену – ред.) приехать и поддержать украинский народ. Завтра будем общаться об оружии, которое нам нужно, и о темпах его поставок", - сказал Зеленский на пресс-конференции.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/bezopasnost-1785108167.html

https://ria.ru/20220420/oon-1784576947.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, сергей лавров, украина, россия, сша