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Министр обороны и госсекретарь США приедут на Украину, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.04.2022
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Министр обороны и госсекретарь США приедут на Украину, заявил Зеленский
Министр обороны и госсекретарь США приедут на Украину, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.04.2022
Министр обороны и госсекретарь США приедут на Украину, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье ожидает приезда на Украину министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, во время встречи... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:06
2022-04-23T21:06
в мире
джо байден
сергей лавров
украина
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сша
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье ожидает приезда на Украину министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, во время встречи планируется обсудить поставки оружия."Завтра приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и с госсекретарём США. Они приезжают. Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и президенту США (Джо Байдену – ред.) приехать и поддержать украинский народ. Завтра будем общаться об оружии, которое нам нужно, и о темпах его поставок", - сказал Зеленский на пресс-конференции.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/bezopasnost-1785108167.html
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в мире, джо байден, сергей лавров, украина, россия, сша
21:06 23.04.2022
 
Министр обороны и госсекретарь США приедут на Украину, заявил Зеленский

Президент Зеленский заявил, что министр обороны и госсекретарь США приедут на Украину

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье ожидает приезда на Украину министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, во время встречи планируется обсудить поставки оружия.
"Завтра приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и с госсекретарём США. Они приезжают. Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и президенту США (Джо Байдену – ред.) приехать и поддержать украинский народ. Завтра будем общаться об оружии, которое нам нужно, и о темпах его поставок", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 19:07
Джонсон и Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 19:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине
 
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