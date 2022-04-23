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YouTube потерял более 20 процентов авторов в России, показало исследование - РИА Новости, 23.04.2022
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YouTube потерял более 20 процентов авторов в России, показало исследование
YouTube потерял более 20 процентов авторов в России, показало исследование - РИА Новости, 23.04.2022
YouTube потерял более 20 процентов авторов в России, показало исследование
Число активных русскоязычных авторов на видеохостинге YouTube с 24 февраля по 20 апреля снизилось на 21%, также значительно уменьшилось их число в Instagram* и... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T13:09
2022-04-23T17:16
медиа - общество
россия
youtube
tiktok
telegram
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Число активных русскоязычных авторов на видеохостинге YouTube с 24 февраля по 20 апреля снизилось на 21%, также значительно уменьшилось их число в Instagram* и TikTok, следует из исследования Brand Analytics.Исследование проводилось на основе усредненных значений, соответствующих линейному тренду. Сравнивались показатели на 24 февраля и 20 апреля. Активные авторы контента — это пользователи, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сториз, комментарий или репост."Главная цифра сегодняшнего наблюдения — падение на 21% числа активных русскоязычных авторов YouTube с начала спецоперации — с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. И это несмотря на пока не состоявшуюся блокировку", — говорится в исследовании.Наибольшую долю авторов за указанный период потерял TikTok. "Падение авторов составило 87%, контента — 93%. Это прямое следствие запрета для российских авторов публиковать на площадке TikTok, а также невозможности для блогеров заработка на платформе", — говорится в сообщении.Согласно исследованию, на втором месте по доле ушедших авторов — Instagram*, потерявший 56% активных авторов и 55% контента. Это связано с блокировкой социальной сети в России и уходом с нее рекламодателей.Миграция пользователей за указанный период привела к росту социальной сети "ВКонтакте" на 22% по числу авторов и на 17% по объему контента. У мессенджера Telegram — плюс 24% по авторам и плюс пять процентов по контенту.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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медиа - общество, россия, youtube, tiktok, telegram
13:09 23.04.2022 (обновлено: 17:16 23.04.2022)
 
YouTube потерял более 20 процентов авторов в России, показало исследование

Brand Analytics: YouTube потерял более 20 процентов авторов в России с начала спецоперации

© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Depositphotos / ibphoto
Логотип YouTube
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Число активных русскоязычных авторов на видеохостинге YouTube с 24 февраля по 20 апреля снизилось на 21%, также значительно уменьшилось их число в Instagram* и TikTok, следует из исследования Brand Analytics.
Исследование проводилось на основе усредненных значений, соответствующих линейному тренду. Сравнивались показатели на 24 февраля и 20 апреля. Активные авторы контента — это пользователи, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сториз, комментарий или репост.
"Главная цифра сегодняшнего наблюдения — падение на 21% числа активных русскоязычных авторов YouTube с начала спецоперации — с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. И это несмотря на пока не состоявшуюся блокировку", — говорится в исследовании.
Наибольшую долю авторов за указанный период потерял TikTok. "Падение авторов составило 87%, контента — 93%. Это прямое следствие запрета для российских авторов публиковать на площадке TikTok, а также невозможности для блогеров заработка на платформе", — говорится в сообщении.
© Brand AnalyticsКоличество активных авторов в соцмедиа
Количество активных авторов в соцмедиа
1 из 2
Количество активных авторов в соцмедиа
© Brand Analytics
© Brand AnalyticsАктивные авторы на платформах соцмедиа
Активные авторы на платформах соцмедиа
2 из 2
Активные авторы на платформах соцмедиа
© Brand Analytics
1 из 2
Количество активных авторов в соцмедиа
© Brand Analytics
2 из 2
Активные авторы на платформах соцмедиа
© Brand Analytics
Согласно исследованию, на втором месте по доле ушедших авторов — Instagram*, потерявший 56% активных авторов и 55% контента. Это связано с блокировкой социальной сети в России и уходом с нее рекламодателей.
Миграция пользователей за указанный период привела к росту социальной сети "ВКонтакте" на 22% по числу авторов и на 17% по объему контента. У мессенджера Telegram — плюс 24% по авторам и плюс пять процентов по контенту.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 11:00
Валерий Фадеев: блокировка YouTube – неоднозначный вопрос
 
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