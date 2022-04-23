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В Оренбуржье три человека погибли при взрыве на руднике - РИА Новости, 23.04.2022
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В Оренбуржье три человека погибли при взрыве на руднике
В Оренбуржье три человека погибли при взрыве на руднике - РИА Новости, 23.04.2022
В Оренбуржье три человека погибли при взрыве на руднике
Три человека погибли, 88 спаслись при детонации взрывчатого вещества на горно-обогатительном комбинате в оренбургском Гае, сообщили в областной прокуратуре. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T08:24
2022-04-23T09:43
происшествия
оренбургская область
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УФА, 23 апр – РИА новости. Три человека погибли, 88 спаслись при детонации взрывчатого вещества на горно-обогатительном комбинате в оренбургском Гае, сообщили в областной прокуратуре."По предварительным данным, сегодня около 8.50 (6.50 мск) при проведении горно-взрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли", - сообщает прокуратура Оренбургской области.Отмечается, что по поручению прокурора области Руслана Медведева на место выехали первый заместитель прокурора региона Евгений Шейрер и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов."В ходе организованной проверки исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также проконтролировать устранение последствий произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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происшествия, оренбургская область
08:24 23.04.2022 (обновлено: 09:43 23.04.2022)
 
В Оренбуржье три человека погибли при взрыве на руднике

Прокуратура: три рабочих погибли во время взрыва на горно-обогатительном комбинате в Гае

© Фото : СК РФ по Оренбургской областиСледственный комитет на территории Гайского горно-обогатительного комбината
Следственный комитет на территории Гайского горно-обогатительного комбината - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : СК РФ по Оренбургской области
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УФА, 23 апр – РИА новости. Три человека погибли, 88 спаслись при детонации взрывчатого вещества на горно-обогатительном комбинате в оренбургском Гае, сообщили в областной прокуратуре.
"По предварительным данным, сегодня около 8.50 (6.50 мск) при проведении горно-взрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли", - сообщает прокуратура Оренбургской области.
Отмечается, что по поручению прокурора области Руслана Медведева на место выехали первый заместитель прокурора региона Евгений Шейрер и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.
"В ходе организованной проверки исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также проконтролировать устранение последствий произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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