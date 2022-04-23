https://ria.ru/20220423/vzryv-1785047583.html

В Оренбуржье три человека погибли при взрыве на руднике

В Оренбуржье три человека погибли при взрыве на руднике - РИА Новости, 23.04.2022

В Оренбуржье три человека погибли при взрыве на руднике

Три человека погибли, 88 спаслись при детонации взрывчатого вещества на горно-обогатительном комбинате в оренбургском Гае, сообщили в областной прокуратуре. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:24

2022-04-23T08:24

2022-04-23T09:43

происшествия

оренбургская область

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УФА, 23 апр – РИА новости. Три человека погибли, 88 спаслись при детонации взрывчатого вещества на горно-обогатительном комбинате в оренбургском Гае, сообщили в областной прокуратуре."По предварительным данным, сегодня около 8.50 (6.50 мск) при проведении горно-взрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли", - сообщает прокуратура Оренбургской области.Отмечается, что по поручению прокурора области Руслана Медведева на место выехали первый заместитель прокурора региона Евгений Шейрер и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов."В ходе организованной проверки исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также проконтролировать устранение последствий произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

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оренбургская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, оренбургская область