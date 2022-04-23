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На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв - РИА Новости, 23.04.2022
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На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв
На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв - РИА Новости, 23.04.2022
На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв
На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T08:15
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оренбургская область
происшествия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.На месте работают горноспасатели. Комментировать произошедшее будет предприятие.Позже в областной прокуратуре уточнили, что три человека погибли. По информации ведомства, около 8:50 (6:50 мск) при проведении горно-взрывных работ на глубине 1,2 километра произошла внештатная детонация взрывчатого вещества. Прокуратура начала проверку. На место выехали первый заместитель областного прокурора Евгений Шейрер и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.Гайский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших в России горнодобывающих предприятий, основная рудная база Уральской горно-металлургической компании. Комбинат построен на базе Гайского месторождения, где сосредоточено 76 процентов запасов меди Оренбургской области. По добыче меди Гайский ГОК занимает второе место в России.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
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оренбургская область, происшествия
08:15 23.04.2022 (обновлено: 09:43 23.04.2022)
 
На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв

На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв, три человека погибли

© Фото : СК РФ по Оренбургской областиСледственный комитет на территории Гайского горно-обогатительного комбината
Следственный комитет на территории Гайского горно-обогатительного комбината - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : СК РФ по Оренбургской области
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Оренбургская область, город Гай. Произошел преждевременный взрыв при проведении взрывных работ на шахте публичного акционерного общества "Гайский ГОК". В шахте находился 91 человек, 88 вышли самостоятельно, с тремя связь отсутствует", — сказал он.
На месте работают горноспасатели. Комментировать произошедшее будет предприятие.
Позже в областной прокуратуре уточнили, что три человека погибли. По информации ведомства, около 8:50 (6:50 мск) при проведении горно-взрывных работ на глубине 1,2 километра произошла внештатная детонация взрывчатого вещества.
Прокуратура начала проверку. На место выехали первый заместитель областного прокурора Евгений Шейрер и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.
Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
Гайский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших в России горнодобывающих предприятий, основная рудная база Уральской горно-металлургической компании. Комбинат построен на базе Гайского месторождения, где сосредоточено 76 процентов запасов меди Оренбургской области. По добыче меди Гайский ГОК занимает второе место в России.
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