https://ria.ru/20220423/vzryv-1785047227.html

На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв

На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв - РИА Новости, 23.04.2022

На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв

На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:15

2022-04-23T08:15

2022-04-23T09:43

оренбургская область

происшествия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.На месте работают горноспасатели. Комментировать произошедшее будет предприятие.Позже в областной прокуратуре уточнили, что три человека погибли. По информации ведомства, около 8:50 (6:50 мск) при проведении горно-взрывных работ на глубине 1,2 километра произошла внештатная детонация взрывчатого вещества. Прокуратура начала проверку. На место выехали первый заместитель областного прокурора Евгений Шейрер и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.Гайский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших в России горнодобывающих предприятий, основная рудная база Уральской горно-металлургической компании. Комбинат построен на базе Гайского месторождения, где сосредоточено 76 процентов запасов меди Оренбургской области. По добыче меди Гайский ГОК занимает второе место в России.

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

оренбургская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбургская область, происшествия