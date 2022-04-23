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Верховный суд Южной Осетии отменил дату президентских выборов - РИА Новости, 23.04.2022
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Верховный суд Южной Осетии отменил дату президентских выборов
Верховный суд Южной Осетии отменил дату президентских выборов - РИА Новости, 23.04.2022
Верховный суд Южной Осетии отменил дату президентских выборов
Верховный суд Южной Осетии отменил дату второго тура президентских выборов, который был назначен на 28 апреля, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Кристина... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T13:26
2022-04-23T14:51
в мире
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ЦХИНВАЛ, 23 апр — РИА Новости. Верховный суд Южной Осетии отменил дату второго тура президентских выборов, который был назначен на 28 апреля, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Кристина Авлохова."Верховный суд отменил дату выборов. Ждем решение суда. В ближайшее время будет назначена новая дата", — сказала она.Таким образом, суд удовлетворил требование избирателей перенести голосование. В жалобе, которая имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось, что дата 28 апреля противоречит законодательству, так как нарушаются избирательные права граждан Южной Осетии, проживающих за пределами республики.Выборы президента Южной Осетии состоялись 10 апреля. По закону второй тур должен пройти через 15 дней, но голосование нельзя назначать на праздничный день. Так как и 24 апреля (Пасха), и 1 мая — праздники, ЦИК решил провести второй тур в четверг, 28 апреля.В штабе действующего президента Анатолия Бибилова заявляли, что это решение лишает прав значительную часть избирателей, проживающих в России и Абхазии, — там этот день рабочий и люди не смогут проголосовать. На пост президента претендуют два кандидата — лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 38,55 процента голосов, и Бибилов, у которого 34,95 процента.
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в мире, южная осетия
13:26 23.04.2022 (обновлено: 14:51 23.04.2022)
 
Верховный суд Южной Осетии отменил дату президентских выборов

Верховный суд Южной Осетии отменил решение о проведении президентских выборов 28 апреля

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкНа выборах главы республики на избирательном участке № 6 в Цхинвале
На выборах главы республики на избирательном участке № 6 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
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На выборах главы республики на избирательном участке № 6 в Цхинвале. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 23 апр — РИА Новости. Верховный суд Южной Осетии отменил дату второго тура президентских выборов, который был назначен на 28 апреля, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Кристина Авлохова.
"Верховный суд отменил дату выборов. Ждем решение суда. В ближайшее время будет назначена новая дата", — сказала она.
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Таким образом, суд удовлетворил требование избирателей перенести голосование. В жалобе, которая имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось, что дата 28 апреля противоречит законодательству, так как нарушаются избирательные права граждан Южной Осетии, проживающих за пределами республики.
Выборы президента Южной Осетии состоялись 10 апреля. По закону второй тур должен пройти через 15 дней, но голосование нельзя назначать на праздничный день. Так как и 24 апреля (Пасха), и 1 мая — праздники, ЦИК решил провести второй тур в четверг, 28 апреля.
В штабе действующего президента Анатолия Бибилова заявляли, что это решение лишает прав значительную часть избирателей, проживающих в России и Абхазии, — там этот день рабочий и люди не смогут проголосовать.
На пост президента претендуют два кандидата — лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 38,55 процента голосов, и Бибилов, у которого 34,95 процента.
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