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Рогозин рассказал, из-за чего может начаться третья мировая война
Рогозин рассказал, из-за чего может начаться третья мировая война - РИА Новости, 23.04.2022
Рогозин рассказал, из-за чего может начаться третья мировая война
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал возможное в будущем применение противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны началом третьей мировой... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:32
2022-04-23T11:32
2022-04-23T15:55
сша
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роскосмос
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал возможное в будущем применение противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны началом третьей мировой войны."Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата — это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Он призвал не верить представителям США, которые призывают установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия. По словам гендиректора "Роскосмоса", Штаты уже провели необходимые испытания и завершили их, приняли такие системы на вооружение и теперь "изображают из себя голубя мира".Рогозин также высказал опасения о том, что скоро человечество будет жить в мире, где оружие массового поражения в космосе станет реальностью. Такие наработки у США уже есть — в частности, их засекреченный мини-шаттл X-37B может нести как разведывательные аппараты, так и оружие, считает гендиректор госкорпорации."Есть совместное предложение Китая и России по договору о запрете выведения оружия в космос, и США, вместо того чтобы ответить на эти предложения, делают нелепые заявления", — подчеркнул Рогозин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, россия, роскосмос, космос - риа наука, дмитрий рогозин
11:32 23.04.2022 (обновлено: 15:55 23.04.2022)
Рогозин рассказал, из-за чего может начаться третья мировая война
Глава "Роскосмоса" Рогозин: третья мировая может начаться из-за противоспутникового оружия