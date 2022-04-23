https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785093938.html
Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами
Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 23.04.2022
Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами и вооружением. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:42
2022-04-23T16:42
2022-04-23T17:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооружения
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783951392_0:143:3370:2039_1920x0_80_0_0_120cfd6612f99d204f990d39c8216677.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами и вооружением.В ведомстве пояснили, что ангары уничтожены ударом высокоточных артиллерийских боеприпасов. Наведение на цель осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата.На кадрах видно, как несколько боеприпасов попадают в склады, после чего начинается пожар. В какой-то момент от основного пламени разлетаются в стороны вспышки огня.По информации Минобороны, за последнюю ночь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 66 украинских военных объектов: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783951392_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e60174f964e5a4966284e1b7221b00f2.jpg
Кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами
Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами.
2022-04-23T16:42
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооружения, украина, видео
16:42 23.04.2022 (обновлено: 17:50 23.04.2022)
Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами
Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами и вооружением
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами и вооружением.
В ведомстве пояснили, что ангары уничтожены ударом высокоточных артиллерийских боеприпасов. Наведение на цель осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата.
На кадрах видно, как несколько боеприпасов попадают в склады, после чего начинается пожар. В какой-то момент от основного пламени разлетаются в стороны вспышки огня.
По информации Минобороны, за последнюю ночь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 66 украинских военных объектов: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Россия
24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. По словам президента Владимира Путина
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.