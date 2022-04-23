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Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами

Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 23.04.2022

Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами и вооружением. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:42

2022-04-23T16:42

2022-04-23T17:50

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами и вооружением.В ведомстве пояснили, что ангары уничтожены ударом высокоточных артиллерийских боеприпасов. Наведение на цель осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата.На кадрах видно, как несколько боеприпасов попадают в склады, после чего начинается пожар. В какой-то момент от основного пламени разлетаются в стороны вспышки огня.По информации Минобороны, за последнюю ночь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 66 украинских военных объектов: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами. 2022-04-23T16:42 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооружения, украина, видео