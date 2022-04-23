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Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785093938.html
Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами
Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 23.04.2022
Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами и вооружением. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:42
2022-04-23T17:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооружения
украина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами и вооружением.В ведомстве пояснили, что ангары уничтожены ударом высокоточных артиллерийских боеприпасов. Наведение на цель осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата.На кадрах видно, как несколько боеприпасов попадают в склады, после чего начинается пожар. В какой-то момент от основного пламени разлетаются в стороны вспышки огня.По информации Минобороны, за последнюю ночь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 66 украинских военных объектов: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами
Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооружения, украина, видео
Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами и вооружением.
2022-04-23T16:42
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PT0M38S
16:42 23.04.2022 (обновлено: 17:50 23.04.2022)
 
Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами

Минобороны показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами и вооружением

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЯщики с боеприпасами и дымовыми шашками на территории Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе
Ящики с боеприпасами и дымовыми шашками на территории Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Ящики с боеприпасами и дымовыми шашками на территории Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами и вооружением.
В ведомстве пояснили, что ангары уничтожены ударом высокоточных артиллерийских боеприпасов. Наведение на цель осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата.
На кадрах видно, как несколько боеприпасов попадают в склады, после чего начинается пожар. В какой-то момент от основного пламени разлетаются в стороны вспышки огня.
По информации Минобороны, за последнюю ночь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 66 украинских военных объектов: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВооруженияУкраина
 
 
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