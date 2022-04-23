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Запасы в водохранилищах Крыма достигли рекордных отметок - РИА Новости, 23.04.2022
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Запасы в водохранилищах Крыма достигли рекордных отметок
Запасы в водохранилищах Крыма достигли рекордных отметок - РИА Новости, 23.04.2022
Запасы в водохранилищах Крыма достигли рекордных отметок
Запасы в водохранилищах естественного стока Крыма благодаря обильным осадкам и паводкам достигли рекордных отметок, сообщил заместитель главы Госкомводхоза... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T07:41
2022-04-23T07:41
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Запасы в водохранилищах естественного стока Крыма благодаря обильным осадкам и паводкам достигли рекордных отметок, сообщил заместитель главы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев.По его словам, за последний год наполняемость водохранилищ увеличилась почти в три раза. При этом из-за обильных осадков приходится сбрасывать воду из некоторых водохранилищ во избежания их переполнения."Суммарный фактический объем воды в водохранилищах на сегодня составляет 218 миллионов кубометров. Плюс, в горах еще лежит много снега. Крым уверенно обеспечен питьевой водой. Плюс у нас уже есть днепровская вода в Северо-Крымском канале", - подчеркнул Кангиев.Северокрымский канал обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде из Днепра. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
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россия, общество
07:41 23.04.2022
 
Запасы в водохранилищах Крыма достигли рекордных отметок

Запасы в водохранилищах естественного стока Крыма достигли рекордных отметок

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Запасы в водохранилищах естественного стока Крыма благодаря обильным осадкам и паводкам достигли рекордных отметок, сообщил заместитель главы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев.
"Запасы в водохранилищах Крыма достигли рекордных отметок", - сказал РИА Новости Кангиев.
По его словам, за последний год наполняемость водохранилищ увеличилась почти в три раза. При этом из-за обильных осадков приходится сбрасывать воду из некоторых водохранилищ во избежания их переполнения.
"Суммарный фактический объем воды в водохранилищах на сегодня составляет 218 миллионов кубометров. Плюс, в горах еще лежит много снега. Крым уверенно обеспечен питьевой водой. Плюс у нас уже есть днепровская вода в Северо-Крымском канале", - подчеркнул Кангиев.
Северокрымский канал обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде из Днепра. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.
Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
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