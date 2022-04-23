Рейтинг@Mail.ru
Пентагон не комментирует слова Зеленского о визите Остина на Украину - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/vizit-1785121353.html
Пентагон не комментирует слова Зеленского о визите Остина на Украину
Пентагон не комментирует слова Зеленского о визите Остина на Украину - РИА Новости, 23.04.2022
Пентагон не комментирует слова Зеленского о визите Остина на Украину
Пентагон не комментирует заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите на Украину министра обороны США Ллойда Остина. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:47
2022-04-23T21:47
в мире
ллойд остин
энтони блинкен
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_0:27:2000:1152_1920x0_80_0_0_8c45050bbb26e5cd07727f4cd257df8b.jpg
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Пентагон не комментирует заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите на Украину министра обороны США Ллойда Остина."Мне нечего сообщить", - сказал РИА Новости представитель военного ведомства в ответ на соответствующий запрос.Ранее Зеленский заявил, что в воскресенье ожидает приезда на Украину министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, во время встречи планируется обсудить поставки оружия.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220303/pentagon-1776161048.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_215:0:1786:1178_1920x0_80_0_0_7f795566ea2794723d0c417a9ebabf77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ллойд остин, энтони блинкен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, владимир зеленский
21:47 23.04.2022
 
Пентагон не комментирует слова Зеленского о визите Остина на Украину

Пентагон не комментирует заявление Зеленского о предстоящем визите Остина на Украину

© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Здание Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Пентагон не комментирует заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите на Украину министра обороны США Ллойда Остина.
"Мне нечего сообщить", - сказал РИА Новости представитель военного ведомства в ответ на соответствующий запрос.
Ранее Зеленский заявил, что в воскресенье ожидает приезда на Украину министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, во время встречи планируется обсудить поставки оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 02:53
Бесполетная зона над Украиной чревата войной США с Россией, заявил Остин
 
В миреЛлойд ОстинЭнтони БлинкенДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала