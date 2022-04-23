https://ria.ru/20220423/vizit-1785121353.html

Пентагон не комментирует слова Зеленского о визите Остина на Украину

Пентагон не комментирует слова Зеленского о визите Остина на Украину - РИА Новости, 23.04.2022

Пентагон не комментирует слова Зеленского о визите Остина на Украину

Пентагон не комментирует заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите на Украину министра обороны США Ллойда Остина. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T21:47

2022-04-23T21:47

2022-04-23T21:47

в мире

ллойд остин

энтони блинкен

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Пентагон не комментирует заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите на Украину министра обороны США Ллойда Остина."Мне нечего сообщить", - сказал РИА Новости представитель военного ведомства в ответ на соответствующий запрос.Ранее Зеленский заявил, что в воскресенье ожидает приезда на Украину министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, во время встречи планируется обсудить поставки оружия.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220303/pentagon-1776161048.html

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в мире, ллойд остин, энтони блинкен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, владимир зеленский