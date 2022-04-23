https://ria.ru/20220423/vertolety-1785060551.html

ВС России уничтожили 110 украинских вертолетов с начала спецоперации

ВС России уничтожили 110 украинских вертолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 23.04.2022

ВС России уничтожили 110 украинских вертолетов с начала спецоперации

Уже 110 украинских вертолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:53

2022-04-23T10:53

2022-04-23T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уже 110 украинских вертолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил генерал.

https://ria.ru/20220423/ptrk-1785048392.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина