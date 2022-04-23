Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили 110 украинских вертолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/vertolety-1785060551.html
ВС России уничтожили 110 украинских вертолетов с начала спецоперации
ВС России уничтожили 110 украинских вертолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 23.04.2022
ВС России уничтожили 110 украинских вертолетов с начала спецоперации
Уже 110 украинских вертолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:53
2022-04-23T10:53
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781167019_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a8e7529a9f030cf18c76b6b1290d793f.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уже 110 украинских вертолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил генерал.
https://ria.ru/20220423/ptrk-1785048392.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781167019_199:0:1200:751_1920x0_80_0_0_b4318b81c30b704a6382f943a05891cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
10:53 23.04.2022
 
ВС России уничтожили 110 украинских вертолетов с начала спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили 110 украинских вертолетов с начала военной спецоперации

© Фото : Пресс-служба УНМ ДНРСбитый вертолет ВСУ под Мариуполем
Сбитый вертолет ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : Пресс-служба УНМ ДНР
Сбитый вертолет ВСУ под Мариуполем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уже 110 украинских вертолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил генерал.
Пленный офицер рассказал, что украинские войска плохо обучены применению Javelin и NLAW - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 08:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сдавшийся офицер ВСУ рассказал, как его учили применять Javelin и NLAW
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала