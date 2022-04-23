https://ria.ru/20220423/vertolety-1785052723.html
Вертолеты Ка-52 ВКС России нанесли удары по военной технике ВСУ
Вертолеты Ка-52 ВКС России нанесли удары по военной технике ВСУ - РИА Новости, 23.04.2022
Вертолеты Ка-52 ВКС России нанесли удары по военной технике ВСУ
Экипаж ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ нанёс удары по военной технике украинских войск, уничтожив танк, боевую машину пехоты и опорный пункт, сообщает... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:26
2022-04-23T09:26
2022-04-23T09:56
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экипаж ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ нанёс удары по военной технике украинских войск, уничтожив танк, боевую машину пехоты и опорный пункт, сообщает Минобороны РФ."Летчики армейской авиации в ходе выполнения боевой задачи действовали парами и нанесли удары ракетным вооружением по обнаруженной бронированной технике и замаскированным позициям ВСУ. В результате ударов вертолетов были уничтожены танк, боевая машина пехоты и укрепленный опорный пункт ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784874580.html
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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Кадры работы экипажей Ка-52 по военной технике ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России по военной технике ВСУ. Летчики армейской авиации в ходе выполнения боевой задачи действовали парами и нанесли удары ракетным вооружением по обнаруженной бронированной технике и замаскированным позициям ВСУ. В результате ударов вертолетов были уничтожены танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт ВСУ. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
2022-04-23T09:26
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PT0M56S
РИА Новости
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вооруженные силы украины, украина, россия, воздушно-космические силы россии
09:26 23.04.2022 (обновлено: 09:56 23.04.2022)
Вертолеты Ка-52 ВКС России нанесли удары по военной технике ВСУ
Минобороны России показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52