https://ria.ru/20220423/venetsiya-1784971257.html

В Венеции вводят предварительное бронирование визитов в город

В Венеции вводят предварительное бронирование визитов в город - РИА Новости, 23.04.2022

В Венеции вводят предварительное бронирование визитов в город

Венеция планирует опробовать систему предварительного бронирования однодневных поездок в город, сообщает RTE. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T01:39

2022-04-23T01:39

2022-04-23T01:39

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луиджи бруньяро

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Венеция планирует опробовать систему предварительного бронирования однодневных поездок в город, сообщает RTE.Цель нововведения – справиться с чрезмерным наплывом гостей, которые возвращаются после пандемии.Новая схема платного посещения города не будет ограничивать число туристов. Она направлена на то, чтобы стимулировать гостей приезжать в низкий сезон, когда визит в Венецию стоит дешевле.Гостям, приехавшим на день, предложат зарегистрироваться и получить за это скидки на посещение музеев. По данным местных СМИ, эксперимент начнется в июне.Ожидается, что система платного посещения города, которая разрабатывалась в течение многих лет, станет обязательной в 2023 году. Стоимость: от трех до десяти евро в зависимости от сезона."Мы будем первыми в мире, кто проведет этот сложный эксперимент", – написал мэр Венеции Луиджи Бруньяро в социальных сетях.

https://ria.ru/20220204/frantsiya-1770825061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, луиджи бруньяро, венеция, туристы, италия