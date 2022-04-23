https://ria.ru/20220423/venetsiya-1784971257.html
В Венеции вводят предварительное бронирование визитов в город
В Венеции вводят предварительное бронирование визитов в город - РИА Новости, 23.04.2022
В Венеции вводят предварительное бронирование визитов в город
Венеция планирует опробовать систему предварительного бронирования однодневных поездок в город, сообщает RTE. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T01:39
2022-04-23T01:39
2022-04-23T01:39
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Венеция планирует опробовать систему предварительного бронирования однодневных поездок в город, сообщает RTE.Цель нововведения – справиться с чрезмерным наплывом гостей, которые возвращаются после пандемии.Новая схема платного посещения города не будет ограничивать число туристов. Она направлена на то, чтобы стимулировать гостей приезжать в низкий сезон, когда визит в Венецию стоит дешевле.Гостям, приехавшим на день, предложат зарегистрироваться и получить за это скидки на посещение музеев. По данным местных СМИ, эксперимент начнется в июне.Ожидается, что система платного посещения города, которая разрабатывалась в течение многих лет, станет обязательной в 2023 году. Стоимость: от трех до десяти евро в зависимости от сезона."Мы будем первыми в мире, кто проведет этот сложный эксперимент", – написал мэр Венеции Луиджи Бруньяро в социальных сетях.
https://ria.ru/20220204/frantsiya-1770825061.html
https://ria.ru/20220113/venetsiya-1767612667.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, луиджи бруньяро, венеция, туристы, италия
В Венеции вводят предварительное бронирование визитов в город
В Венеции планируют ввести бронирование и плату для туристов, которые не ночуют в городе
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Венеция планирует опробовать систему предварительного бронирования однодневных поездок в город, сообщает
RTE.
Цель нововведения – справиться с чрезмерным наплывом гостей, которые возвращаются после пандемии.
Новая схема платного посещения города не будет ограничивать число туристов. Она направлена на то, чтобы стимулировать гостей приезжать в низкий сезон, когда визит в Венецию стоит дешевле.
"Мы начнем с эксперимента, во время которого бронирование будет не обязательным и бесплатным", – заявил заместитель советника Венеции по туризму Симон Вентурини.
Гостям, приехавшим на день, предложат зарегистрироваться и получить за это скидки на посещение музеев. По данным местных СМИ, эксперимент начнется в июне.
Ожидается, что система платного посещения города, которая разрабатывалась в течение многих лет, станет обязательной в 2023 году. Стоимость: от трех до десяти евро в зависимости от сезона.
"Мы будем первыми в мире, кто проведет этот сложный эксперимент", – написал мэр Венеции Луиджи Бруньяро в социальных сетях.