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Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ - РИА Новости, 23.04.2022
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Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ - РИА Новости, 23.04.2022
Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) и заявил,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T01:21
2022-04-23T01:21
в мире
россия
организация американских государств
венесуэла
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МАНАГУА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) и заявил, что Вашингтон преследует Москву в многосторонних организациях.Постоянный совет ОАГ 25 голосами за при восьми воздержавшихся лишил РФ статуса постоянного наблюдателя при организации из-за спецоперации, которую она ведет на Украине."Организация американских государств - это анахроничная инстанция, которая потеряла, если когда-либо и имела, связи с действительностью, она полностью утратила актуальность. Лидерство тех, кто там копошится, постыдно, позорно и достойно сожаления. Боливарианская Республика Венесуэла покинула эту организацию, которая не имеет ничего общего с усилиями по поиску верного пути для блага наших народов", — добавил Пласенсия.
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в мире, россия, организация американских государств, венесуэла
01:21 23.04.2022
 
Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ

МИД Венесуэлы назвал приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ постыдной

© AP Photo / Luis BenavidesЗаседание ОАГ
Заседание ОАГ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Luis Benavides
Заседание ОАГ. Архивное фото
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МАНАГУА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) и заявил, что Вашингтон преследует Москву в многосторонних организациях.
"Последние действия группы (ОАГ) под руководством этого человека (Луиса Альмагро), который, вероятно, получает зарплату от правительства США, — это просто очередной позор, мы отвергаем их, это злоупотребление в числе усилий Вашингтона по преследованию России, преследованию русского народа в многосторонних организациях, в этом позоре под названием ОАГ", — заявил Пласенсия журналистам по прибытии в Манагуа.
Постоянный совет ОАГ 25 голосами за при восьми воздержавшихся лишил РФ статуса постоянного наблюдателя при организации из-за спецоперации, которую она ведет на Украине.
"Организация американских государств - это анахроничная инстанция, которая потеряла, если когда-либо и имела, связи с действительностью, она полностью утратила актуальность. Лидерство тех, кто там копошится, постыдно, позорно и достойно сожаления. Боливарианская Республика Венесуэла покинула эту организацию, которая не имеет ничего общего с усилиями по поиску верного пути для блага наших народов", — добавил Пласенсия.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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В миреРоссияОрганизация американских государствВенесуэла
 
 
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