https://ria.ru/20220423/venesuela-1785036090.html

Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ

Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ - РИА Новости, 23.04.2022

Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ

Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) и заявил,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T01:21

2022-04-23T01:21

2022-04-23T01:21

в мире

россия

организация американских государств

венесуэла

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МАНАГУА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) и заявил, что Вашингтон преследует Москву в многосторонних организациях.Постоянный совет ОАГ 25 голосами за при восьми воздержавшихся лишил РФ статуса постоянного наблюдателя при организации из-за спецоперации, которую она ведет на Украине."Организация американских государств - это анахроничная инстанция, которая потеряла, если когда-либо и имела, связи с действительностью, она полностью утратила актуальность. Лидерство тех, кто там копошится, постыдно, позорно и достойно сожаления. Боливарианская Республика Венесуэла покинула эту организацию, которая не имеет ничего общего с усилиями по поиску верного пути для блага наших народов", — добавил Пласенсия.

https://ria.ru/20220422/zasedanie-1784822900.html

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венесуэла

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Максим Горбачев

в мире, россия, организация американских государств, венесуэла