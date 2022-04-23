https://ria.ru/20220423/venesuela-1785036090.html
Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ - РИА Новости, 23.04.2022
Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) и заявил,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T01:21
2022-04-23T01:21
2022-04-23T01:21
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МАНАГУА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) и заявил, что Вашингтон преследует Москву в многосторонних организациях.Постоянный совет ОАГ 25 голосами за при восьми воздержавшихся лишил РФ статуса постоянного наблюдателя при организации из-за спецоперации, которую она ведет на Украине."Организация американских государств - это анахроничная инстанция, которая потеряла, если когда-либо и имела, связи с действительностью, она полностью утратила актуальность. Лидерство тех, кто там копошится, постыдно, позорно и достойно сожаления. Боливарианская Республика Венесуэла покинула эту организацию, которая не имеет ничего общего с усилиями по поиску верного пути для блага наших народов", — добавил Пласенсия.
https://ria.ru/20220422/zasedanie-1784822900.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, организация американских государств, венесуэла
Венесуэла осудила приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
МИД Венесуэлы назвал приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ постыдной
МАНАГУА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) и заявил, что Вашингтон преследует Москву в многосторонних организациях.
"Последние действия группы (ОАГ) под руководством этого человека (Луиса Альмагро), который, вероятно, получает зарплату от правительства США, — это просто очередной позор, мы отвергаем их, это злоупотребление в числе усилий Вашингтона по преследованию России, преследованию русского народа в многосторонних организациях, в этом позоре под названием ОАГ", — заявил Пласенсия журналистам по прибытии в Манагуа.
Постоянный совет ОАГ
25 голосами за при восьми воздержавшихся лишил РФ
статуса постоянного наблюдателя при организации из-за спецоперации, которую она ведет на Украине
.
"Организация американских государств - это анахроничная инстанция, которая потеряла, если когда-либо и имела, связи с действительностью, она полностью утратила актуальность. Лидерство тех, кто там копошится, постыдно, позорно и достойно сожаления. Боливарианская Республика Венесуэла покинула эту организацию, которая не имеет ничего общего с усилиями по поиску верного пути для блага наших народов", — добавил Пласенсия.