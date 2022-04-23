https://ria.ru/20220423/unichtozhenie-1785060360.html

ВС России уничтожили три украинских вертолета и три ЗРК за ночь

ВС России уничтожили три украинских вертолета и три ЗРК за ночь - РИА Новости, 23.04.2022

ВС России уничтожили три украинских вертолета и три ЗРК за ночь

Российские ракетные войска и артиллерия за ночь уничтожили выполнили более тысячи огневых задач, в том числе уничтожили три украинских вертолёта Ми-8 и три ЗРК... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:49

2022-04-23T10:49

2022-04-23T11:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за ночь уничтожили выполнили более тысячи огневых задач, в том числе уничтожили три украинских вертолёта Ми-8 и три ЗРК "Оса-АКМ", заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1098 огневых задач. В результате ударов уничтожены: три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Чугуев, три установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" на окраине населенного пункта Барвенково 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений", - сказал он.Всего за ночь было поражены 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 124 огневые позиции украинской артиллерии.

https://ria.ru/20220423/ptrk-1785048392.html

украина

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Конашенков о сбитых вертолетах и уничтожении военных объектах ВСУ Более 60 военных объектов Украины поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь, среди них 3 командных пункта и 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-04-23T10:49 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)